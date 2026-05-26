Come giocherà l'Atalanta di Sarri: rivoluzione in arrivo a Bergamo, cambia il modulo dopo un decennio?

Maurizio Sarri sta per dare il via al classico domino delle panchine. Andrà all'Atalanta, che ha scelto lui come erede di Raffaele Palladino al termine di una stagione complicata e chiusa con il settimo posto in campionato.
Il matrimonio verrà formalizzato con ogni probabilità nei prossimi giorni, ma intanto un accordo è stato trovato. E così Sarri si prepara ad allenare nuovamente una squadra della massima serie, dopo la doppia esperienza alla Lazio precedute da quelle di Empoli, alla Juventus e soprattutto al Napoli.
Ma come giocherà l'Atalanta di Sarri e con quali elementi, in attesa naturalmente di capire che cosa il mercato porterà a Bergamo? Dal modulo ai calciatori, la possibile nuova Dea post Palladino.