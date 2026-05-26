Come giocherà l'Atalanta di Sarri: rivoluzione in arrivo a Bergamo, cambia il modulo dopo un decennio?

Se davvero Sarri - e non c'è motivo per dubitarne - trasferirà a Bergamo il proprio pensiero tattico, per l'Atalanta si tratterà di una vera e propria rivoluzione dopo un decennio esatto.

Da quando Gian Piero Gasperini è arrivato in nerazzurro, ovvero dall'estate del 2016, la Dea ha praticamente sempre giocato con la difesa a tre. Quel "praticamente" è legato a qualche raro sprazzo di difesa a quattro, in momenti in cui i risultati non arrivavano e il tecnico di Grugliasco provava a rimescolare le carte.

Ivan Juric e Raffaele Palladino, pur con esiti diversi, hanno portato continuità in questo senso. Anche il croato è un adepto della difesa a tre. Meno integralista il collega, che comunque a Bergamo ha a sua volta schierato la squadra con tre difensori.