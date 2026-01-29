L’Olympiacos si è presentato ai blocchi di partenza della Super League greca come il grande favorito d’obbligo e, dopo diciassette giornate, è secondo a quota 42 punti (una sola sconfitta all’attivo) alle spalle del solo AEK, dunque pienamente lanciato verso la conquista di un posto nei playoff che assegneranno il titolo.

In questa edizione della Champions League, dopo un avvio a rilento nel quale ha messo in cascina appena due punti nelle prime cinque uscite (con le sconfitte contro Arsenal, Barcellona e Real Madrid), si è guadagnato l’accesso ai playoff vincendo le ultime tre gare contro Kairat, Bayer Leverkusen e Ajax.

Grazie a questo sprint finale, ha chiuso la Fase Campionato a quota 11 punti, al diciottesimo posto.