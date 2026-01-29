Come Juventus e Inter, anche l’Atalanta dovrà cercare di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League passando per gli spareggi.
La compagine orobica, dopo un’ottima partenza che aveva fatto pensare ad ampie possibilità di strappare una qualificazione diretta e dunque un posto tra le prime otto della classifica della Fase Campionato, ha rallentato il suo cammino proprio nelle battute finali, incappando in due sconfitte consecutive che l’hanno costretta ad “accontentarsi” di una quindicesima posizione.
Tra le avversarie che la Dea potrebbe incontrare nei playoff c’è anche l’Olympiacos: la compagine ellenica ha rappresentato una delle più belle sorprese proposte fin qui dal torneo.