Come gioca il Benfica, possibile avversario dell’Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

In virtù del decimo posto conseguito nella classifica della ‘Fase Campionato’ della Champions League 2025/2026, l’Inter dovrà tentare l’accesso agli ottavi di finale del torneo passando necessariamente per i playoff, che si disputeranno tra il 17 e il 25 febbraio.
Così come stabilito dal regolamento, le squadre classificate tra il 9° e il 16° posto si presenteranno ai sorteggi da teste di serie e, in particolare, per quanto riguarda i nerazzurri, in virtù del loro piazzamento, saranno chiamati ad affrontare la ventitreesima o la ventiquattresima classificata.
Tra le possibili avversarie dell’Inter c’è dunque il Benfica, che è riuscito in extremis a guadagnarsi un pass per i playoff.