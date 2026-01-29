Come gioca il Benfica, possibile avversario dell’Inter nei playoff di Champions League: formazione, stelle, allenatore, come sta andando in campionato e in Europa

L’uomo di punta del Benfica è certamente Vangelis Pavlidis. Il ‘Dio Greco’, in questa stagione, ha già segnato qualcosa come 27 reti in 37 partite complessive, 2 delle quali in 8 di Champions League. Centravanti molto dotato sia dal punto di vista fisico che tecnico, è tra gli attaccanti più prolifici d’Europa.

Otamendi, nonostante le 37 primavere, è il leader indiscusso della difesa, mentre l’ucraino Sudakov è l’elemento chiamato ad illuminare la manovra con le sue intuizioni e le sue giocate. Qualora dovesse recuperare Lukebakio, sarebbe certamente uno degli elementi ai quali prestare maggiore attenzione: esterno offensivo destro, è insieme a Sidny l’unico giocatore realmente capace di far cambiare marcia alla manovra del Benfica con la sua velocità.