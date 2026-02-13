Classe, goal e fame: un Modric immenso, è lui la vera anima del Milan

Massimiliano Allegri ha parlato di un Modric che “ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria” ed effettivamente è questa la sensazione che si è avuta all’85’, quando, nel momento più delicato della gara per il Milan, quello nel quale il successo sembrava essere scappato via (dopo tanto gioco, un goal annullato e un rigore sbagliato) ed il Pisa probabilmente ne aveva un po’ di più, il fuoriclasse croato ha segnato la rete che poi è valsa tre pesantissimi punti.

È stato lui a dare il via a un’azione partita da fallo laterale, si è involato verso la porta avversaria, ha servito a Ricci il pallone in area e poi se lo è andato a riprendere dopo che il compagno aveva perso l’equilibrio, per metterlo alle spalle di Nicolas con un perfetto tocco sotto.

Un goal da trascinatore vero, da giocatore affamato, ma anche da attaccante di razza: il modo in cui si è palesato in area e la freddezza con la quale ha trafitto il portiere avversario non sono certamente da tutti.

Chiedere per conferma proprio a Ricci che, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha ammesso di essere rimasto stupito dal movimento di Modric.

“Mi ha passato la palla e sinceramente mi aspettavo tutti tranne lui. È arrivato da dietro e dal nulla, nonostante l’età ha sempre tanta fame e non molla mai di un centimetro. È un esempio per noi”.