Questa scelta comporta un immediato adeguamento per Pablo Longoria. Il presidente dell'Olympique non scompare dall'organigramma, ma il suo ambito di competenza cambia notevolmente.
Il comunicato precisa: «Il ruolo di Pablo Longoria dovrebbe evolversi verso responsabilità istituzionali, al fine di mantenere la rappresentanza dell'Olympique Marsiglia presso le istituzioni francesi e in particolare europee».
Il messaggio vuole essere diplomatico. In realtà, lo spagnolo vede ridotta la sua influenza sportiva. Mantiene la rappresentanza del club presso le istituzioni nazionali e continentali. Un ruolo strategico, certamente. Ma diverso.
«In qualità di proprietario del club, vengo a Marsiglia e mi assumo, ancora una volta, le mie responsabilità affinché il club rimanga concentrato sui suoi obiettivi. Sotto la supervisione di Medhi Benatia, la nomina di un nuovo allenatore sarà presto annunciata. La mia ambizione per il club rimane intatta. Mobilitiamoci al servizio dell'OM», si legge ancora nel comunicato di McCourt.
Questo riposizionamento ridistribuisce gli equilibri interni. Benatia si concentra sull'aspetto sportivo. Longoria incarna l'OM nelle sfere decisionali.