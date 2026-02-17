Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-C1-TRAINING-OMAFP
Patrick Tchanhoun

Clamoroso al Marsiglia: Benatia resta, cambia il ruolo del presidente Longoria

Arriva McCourt, l'OM cambia rotta. Un comunicato e tutto cambia nell'organigramma.

Pubblicità

Appena arrivato a Marsiglia, Frank McCourt ha già messo in atto una mini rivoluzione.

Mentre le dimissioni di Medhi Benatia sembravano ormai definitive, il proprietario dell'Olympique Marsiglia ribalta completamente la situazione.

Il direttore sportivo rimane. E Pablo Longoria cambia ruolo.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Benatia resta e prende il controllo dell'area sportiva

    Domenica la situazione sembrava irreversibile. Medhi Benatia annunciava la sua partenza sui social network. Molti vi vedevano la fine di un ciclo, o addirittura il simbolo di un club in piena turbolenza. Martedì, tutto è cambiato.

    In un comunicato ufficiale, Frank McCourt conferma che il dirigente marocchino mantiene il suo posto. Meglio ancora, rafforza il suo peso interno. Benatia d'ora in poi dirigerà "tutte le attività sportive".

    La formula non lascia spazio a dubbi. Il campo d'azione si amplia. Il direttore calcistico non si accontenta più di un ruolo di accompagnamento o di supervisione parziale. Dirige il settore sportivo nella sua globalità, almeno fino alla fine della stagione.

    Questo cambiamento è sorprendente. Invia anche un messaggio chiaro: la stabilità sportiva passa attraverso la continuità attorno a Benatia.

    • Pubblicità
  • FBL-FRA-CUP-BOURG-EN-BRESSE-MARSEILLEAFP

    Longoria torna a concentrarsi sul settore istituzionale

    Questa scelta comporta un immediato adeguamento per Pablo Longoria. Il presidente dell'Olympique non scompare dall'organigramma, ma il suo ambito di competenza cambia notevolmente.

    Il comunicato precisa: «Il ruolo di Pablo Longoria dovrebbe evolversi verso responsabilità istituzionali, al fine di mantenere la rappresentanza dell'Olympique Marsiglia presso le istituzioni francesi e in particolare europee».

    Il messaggio vuole essere diplomatico. In realtà, lo spagnolo vede ridotta la sua influenza sportiva. Mantiene la rappresentanza del club presso le istituzioni nazionali e continentali. Un ruolo strategico, certamente. Ma diverso.

    «In qualità di proprietario del club, vengo a Marsiglia e mi assumo, ancora una volta, le mie responsabilità affinché il club rimanga concentrato sui suoi obiettivi. Sotto la supervisione di Medhi Benatia, la nomina di un nuovo allenatore sarà presto annunciata. La mia ambizione per il club rimane intatta. Mobilitiamoci al servizio dell'OM», si legge ancora nel comunicato di McCourt.

    Questo riposizionamento ridistribuisce gli equilibri interni. Benatia si concentra sull'aspetto sportivo. Longoria incarna l'OM nelle sfere decisionali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PARIS FCAFP

    McCourt impone la sua linea

    L'arrivo di Frank McCourt a Marsiglia non è solo una semplice visita di cortesia. Il proprietario agisce rapidamente. Chiarisce l'organigramma. Mette fine alle speculazioni.

    Questa scelta può sorprendere, soprattutto dopo l'annuncio pubblico delle dimissioni di Benatia. Tuttavia, traccia una direzione: ricentrare le responsabilità, evitare l'instabilità e preparare la fine della stagione con un quadro definito.

    All'OM le decisioni vengono prese rapidamente. Anche questa volta. Resta da vedere se questo nuovo equilibrio durerà nel tempo. Una cosa è certa: il club marsigliese sta iniziando un nuovo capitolo, che ora viene scritto sotto la rafforzata autorità sportiva di Medhi Benatia.

Ligue 1
Brest crest
Brest
B29
Marsiglia crest
Marsiglia
OM
0