Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Chukwueze non dimentica il Milan: “Mi manca e può vincere lo Scudetto, in Serie A non mi è stato dato tempo”

Samuel Chukwueze, dal ritiro della Nigeria, spiega: “Un giorno potrei tornare in Serie A, Modric tra i migliori con i quali abbia mai giocato”.

Ha lasciato il Milan la scorsa estate per cercare maggiore continuità in Inghilterra con il Fulham, ma Samuel Chukwueze non ha dimenticato i colori rossoneri.

L’esterno offensivo nigeriano, che attualmente sta disputando la Coppa d’Africa con la sua Nazionale, si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto e non ha escluso che nel suo futuro possa esserci magari nuovamente la Serie A ed una nuova avventura all’ombra del Duomo.

Chukwueze, parlando dal ritiro della Nigeria, ha infatti ammesso di essere ancora molto legato al Milan.

  • “MAGARI POTREI TORNARE IN SERIE A”

    “Io devo continuare a lavorare sodo e magari un giorno tornerà in Serie A, o in Liga o resterà in Premier League. Al momento sono concentrato solo sul Fulham e sul continuare a giocare con quella fiducia che ho ritrovato”.

  • “IN ITALIA NON MI HANNO DATO TEMPO”

    “Ho giocato in Liga, Serie A e Premier League e secondo me non c’è un campionato più semplice di altri, ognuno ha il suo stile di gioco. Penso che in Italia non si sia stato dato tempo, non ho avuto le occasioni che avrei voluto, ma sono cose che possono capitare nel calcio. Forse le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco”.

  • “ALLEGRI DIVERSO DA CONCEICAO”

    “Ogni allenatore ha le sue idee ed il suo tipo di gioco, quelle di Conceiçao sono diverse da quelle di Allegri. Difficile paragonarli, ognuno ha la propria filosofia”.

  • “IL MILAN MI MANCA”

    “Il Milan è la mia seconda casa e mi manca. La mia famiglia è rimasta lì e Milano è una bella città. Il Milan sta facendo bene e gli auguro ogni fortuna, anche perché sono ancora un loro giocatore essendo in prestito al Fulham”.

  • “MODRIC TRA I MIGLIORI”

    “Mi sono allenato con Modric nel pre-campionato e penso che sia uno dei migliori giocatori con i quali abbia mai giocato. E’ bravissimo, fantastico. Sa prima quando gli arriva il pallone ed incarna lo stile del Milan”.

  • “IL MILAN PUO’ VINCERE LO SCUDETTO”

    “Il Milan sta giocando molto bene e se riuscirà a continuare a spingere forte potrà vincere lo Scudetto. Sicuramente finirà tra le prime quattro”. 

