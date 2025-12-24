Chukwueze non dimentica il Milan: “Mi manca e può vincere lo Scudetto, in Serie A non mi è stato dato tempo”

Ha lasciato il Milan la scorsa estate per cercare maggiore continuità in Inghilterra con il Fulham, ma Samuel Chukwueze non ha dimenticato i colori rossoneri.
L’esterno offensivo nigeriano, che attualmente sta disputando la Coppa d’Africa con la sua Nazionale, si è trasferito con la formula del prestito con diritto di riscatto e non ha escluso che nel suo futuro possa esserci magari nuovamente la Serie A ed una nuova avventura all’ombra del Duomo.
Chukwueze, parlando dal ritiro della Nigeria, ha infatti ammesso di essere ancora molto legato al Milan.