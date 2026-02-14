Chivu sull’espulsione di Kalulu: “Il tocco c’è, le mani vanno tenute a casa”

“Io spero che la vittoria di oggi rappresenti una svolta, soprattutto dal punto di vista mentale e fisico perché oggi abbiamo subito. La squadra oggi non mi è piaciuta, non ha avuto le gambe e la lucidità per proporre il nostro gioco e quello che avevamo preparato. Mi prendo la vittoria che è importante, ma oggi si è sentita la mancanza di vittorie da due anni contro una top. Bisogna fare i complimenti anche alla Juve che ci ha messo in difficoltà con le sue rotazioni e la sua qualità. Ci ha messo in difficoltà e anche in dieci è riuscita a pareggiare. In inferiorità hanno difeso bene ed hanno provato a ripartire, noi dovevamo gestirla meglio e forse abbiamo avuto paura di non vincerla. Alla fine è venuto fuori il carattere della squadra”.