Chivu sull’espulsione di Kalulu: “Il tocco c’è, le mani vanno tenute a casa”

Serviva una vittoria all’Inter per rispondere al Milan e per tenere saldo il suo primato in classifica e la vittoria è arrivata nel Derby d’Italia contro la Juventus.
Un successo che è arrivato al termine di una sfida che ha lasciato dietro di sé una lunghissima scia di polemiche.
Cristian Chivu, parlando ai microfoni di ‘Sky’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ed anche l’espulsione di Kalulu che tanto ha fatto discutere e fatto scatenare le ire della Juventus.