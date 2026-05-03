Scudetto da giocatore e da allenatore: Chivu entra nel club e raggiunge Ancelotti

Il quarto Scudetto porta Chivu a raggiungere Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio che ha avuto modo di conquistare varie Champions League, ma anche diversi campionati nazionali da calciatore prima e da mister poi.

Ancelotti ha conquistato lo Scudetto come centrocampista di Roma e Milan, per poi portare i rossoneri sul tetto d'Italia direttamente dalla panchina. A quattro è presenta anche Gigi Radice, che al pari dell'attuale ct brasiliano e del compianto mister di Cesano Maderno ha vinto un campionato da tecnico e tre da giocatore.

Oltre a Conte solo una manciata di giocatori ha avuto modo di conquistare più Scudetti di Chivu, Ancelotti e Radice, dunque da allenatore e da calciatore: Trapattoni e Capello sono a 9, Ara a 8, Liedholm a 6, mentre Parola e Mancini a 5.