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Chivu Inter Parma Serie A ScudettoGetty Images
Francesco Schirru

Scudetto da giocatore e da allenatore: Chivu entra nel club e raggiunge Ancelotti

Serie A
C. Chivu
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913

Il primo Scudetto vinto da tecnico proietta Chivu nella classifica di chi è riuscito a conquistare il titolo di Serie A sia da giocatore che da allenatore: Antonio Conte guida la graduatoria.

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Dopo Stefano Pioli, un altro ex difensore è riuscito a conquistare la Serie A da allenatore. Parliamo ovviamente di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter ufficialmente Campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma maturata a San Siro nella serata di domenica. Scelto per il post di Inzaghi a partire dal Mondiale per Club che ha chiuso la passata annata, il classe 1980 ha portato a casa il tricolore alla prima occasione utile.

Chivu diventa così uno degli ex giocatori in grado di vincere la Serie A anche da allenatore: dopo tre Scudetti sempre in maglia Inter, il 45enne fa suo il quarto titolo della propria carriera italiana, cominciata oramai più di vent'anni fa. Tra i migliori difensori della sua epoca, ora studia come uno dei migliori allenatori, capace di avere dalla sua un immediato Scudetto per poter provare a costruire una grande storia anche da tecnico.

Nella speciale classifica dei tecnici scudettati dopo aver vinto anche da giocatore, Antonio Conte è il primatista assoluto, visti i dieci titoli nella sua lunga carriera in Serie A, come calciatore della Juventus e come mister di Juventus, Inter e Napoli poi.

  • CHIVU RAGGIUNGE ANCELOTTI

    Il quarto Scudetto porta Chivu a raggiungere Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più importanti nella storia del calcio che ha avuto modo di conquistare varie Champions League, ma anche diversi campionati nazionali da calciatore prima e da mister poi.

    Ancelotti ha conquistato lo Scudetto come centrocampista di Roma e Milan, per poi portare i rossoneri sul tetto d'Italia direttamente dalla panchina. A quattro è presenta anche Gigi Radice, che al pari dell'attuale ct brasiliano e del compianto mister di Cesano Maderno ha vinto un campionato da tecnico e tre da giocatore.

    Oltre a Conte solo una manciata di giocatori ha avuto modo di conquistare più Scudetti di Chivu, Ancelotti e Radice, dunque da allenatore e da calciatore: Trapattoni e Capello sono a 9, Ara a 8, Liedholm a 6, mentre Parola e Mancini a 5.

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  • DOMINIO DEI CENTROCAMPISTI

    È risaputo che gli allenatori più vincenti della storia hanno imparato il mestiere giocando da centrocampisti, il ruolo che più di tutti permette di avere le basi per guidare una squadra appena conclusa la carriera con gli scarpini ai piedi.

    Chivu è una delle eccezioni che in Serie A conferma la regola: solo il 45enne tecnico dell'Inter e Pioli hanno avuto modo di vincere lo Scudetto dopo aver giocato ad alti o medio livelli.

    Nel corso dell'ultimo ventennio hanno conquistato la Serie A da allenatori anche ex fantasisti e attaccanti, ma la maggior parte aveva giocato dal centrocampo in su: Ancelotti, Inzaghi, Spalletti, Conte, Allegri, Mancini.

    Diverso il discorso di Mourinho e Sarri, sì ex difensori, ma in campo solamente per pochissimo tempo o nelle serie dilettantistiche.

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