Scudetto da giocatore e da allenatore: Chivu entra nel club e raggiunge Ancelotti

Dopo Stefano Pioli, un altro ex difensore è riuscito a conquistare la Serie A da allenatore. Parliamo ovviamente di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter ufficialmente Campione d'Italia dopo la vittoria contro il Parma maturata a San Siro nella serata di domenica. Scelto per il post di Inzaghi a partire dal Mondiale per Club che ha chiuso la passata annata, il classe 1980 ha portato a casa il tricolore alla prima occasione utile.
Chivu diventa così uno degli ex giocatori in grado di vincere la Serie A anche da allenatore: dopo tre Scudetti sempre in maglia Inter, il 45enne fa suo il quarto titolo della propria carriera italiana, cominciata oramai più di vent'anni fa. Tra i migliori difensori della sua epoca, ora studia come uno dei migliori allenatori, capace di avere dalla sua un immediato Scudetto per poter provare a costruire una grande storia anche da tecnico.
Nella speciale classifica dei tecnici scudettati dopo aver vinto anche da giocatore, Antonio Conte è il primatista assoluto, visti i dieci titoli nella sua lunga carriera in Serie A, come calciatore della Juventus e come mister di Juventus, Inter e Napoli poi.