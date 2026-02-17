Chivu risponde alle critiche rivoltegli dopo Inter-Juventus: “Magari non si sa gestire la frustrazione, basta fare i moralisti”

“Le critiche mosse contro di me dopo Inter-Juve, anche da Spalletti? Non rispondo a quello che dicono gli altri, io dico la mia. Sono qua per dire quello che vedo e che penso, quello che è il vissuto della nostra squadra. Non mi interessa cosa si dice, magari c’è anche una frustrazione che non si è in grado di gestire. Bisogna accettare che le critiche fanno parte del gioco e che la squadra che è in testa è sempre quella più odiata. Il calcio è questo da cento anni, ci sono episodi a favore o contro e bisogna smetterla di lamentarsi e di fare i moralisti. Ogni domenica accadono cose del genere, Maradona ha fatto un goal di mano e nessuno l’ha criticato e anche noi abbiamo subito un torto a Napoli e lo dico per la prima volta. Si va avanti consapevoli del fatto che la stagione è ancora lunga, che vogliamo portare avanti quanto abbiamo fatto e senza dimenticare come siamo stati dipinti ad inizio stagione. Sappiamo dove è arrivato questo gruppo a febbraio e forse qualcuno non è contento”.