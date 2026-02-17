Chivu risponde alle critiche rivoltegli dopo Inter-Juventus: “Magari non si sa gestire la frustrazione, basta fare i moralisti”

Archiviata l’importantissima vittoria ottenuta nel Derby d’Italia contro la Juventus, che ha consentito di allungare la striscia di vittorie in campionato e di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica di Serie A, l’Inter torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo di essere attesa ad un bivio.
La compagine nerazzurra infatti, mercoledì sera affronterà in trasferta il Bodo/Glimt in un match valido per l’andata dei playoff che mettono in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League.
Cristian Chivu ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia.