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Alessandro De Felice

Chivu difende Bastoni: "Non va recuperato psicologicamente, chi lo ha messo alla gogna e sparato a zero sì"

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Il tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sport Mediaset, ribadisce le ambizioni stagionali della squadra e respinge le critiche su Bastoni, parlando di pressione esterna e difendendo il gruppo nel rush finale.

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Nel pieno della fase decisiva della stagione, Cristian Chivu interviene ai microfoni di Sport Mediaset per fare il punto sugli obiettivi dell’Inter e sulla situazione di Alessandro Bastoni.

“Fare l’allenatore dell’Inter vuol dire avere ambizioni importanti”.


Il tecnico nerazzurro ribadisce le ambizioni della squadra in vista del rush finale e prende posizione con fermezza sulle critiche rivolte al difensore, respingendo ogni ipotesi di fragilità psicologica e denunciando il clima mediatico attorno al giocatore.

  • OBIETTIVO DOUBLE

    “Sono felice perché arriviamo agli ultimi due mesi del campionato con la possibilità di raggiungere degli obiettivi”.

    E aggiunge:

    “Abbiamo il dovere di credere di poter vincere tutto quello che è rimasto”.


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  • POLEMICHE E ASPETTATIVE

    Sulle polemiche e sulla gestione del ruolo:

    “I miei principi vanno oltre le aspettative della narrativa di qualcuno”.

    Prosegue poi:

    “Non ho cercato di cambiare, sono sempre rimasto me stesso. Non sento il dovere di fare proclami e cercare conflitti”.

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  • CHIVU DIFENDE BASTONI

    Capitolo a parte per la situazione di Alessandro Bastoni. Il tecnico nerazzurro respinge ogni lettura legata a un calo psicologico del difensore:

    “Alessandro non va recuperato psicologicamente”.

    Chivu usa toni duri nei confronti delle critiche:

    “La gente ha sparato a zero contro di lui scatenando una vera e propria gogna. Io penso che sono loro ad avere bisogno di qualche lavoro psicologico”.


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