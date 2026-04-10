Chivu difende Bastoni: "Non va recuperato psicologicamente, chi lo ha messo alla gogna e sparato a zero sì"

Nel pieno della fase decisiva della stagione, Cristian Chivu interviene ai microfoni di Sport Mediaset per fare il punto sugli obiettivi dell’Inter e sulla situazione di Alessandro Bastoni.
“Fare l’allenatore dell’Inter vuol dire avere ambizioni importanti”.
Il tecnico nerazzurro ribadisce le ambizioni della squadra in vista del rush finale e prende posizione con fermezza sulle critiche rivolte al difensore, respingendo ogni ipotesi di fragilità psicologica e denunciando il clima mediatico attorno al giocatore.