Federico Chiesa si espone su Instagram: i colori della Juventus nel post, tifosi bianconeri divisi nei commenti

L'attaccante della Juventus si espone con un semplice, ma forte, post su Instagram: Chiesa potrebbe rimanere in bianconero.

Ma Federico Chiesa rimane o no? Continua in bianconero o si trasferisce in una delle tante squadre di cui si parla nelle ultime settimane? Il post Instagram pubblicato nella mattinata del 7 agosto potrebbe aver dato una netta risposta sul futuro dell'ex Fiorentina.

Sul famoso social, infatti, Chiesa ha pubblicato un semplice post, con una propria foto in maglia bianconera - intento ad esultare dopo un goal - e una didascalia minimal, con le emoji del bianco e del nero. Sembrerebbe, di fatto, un messaggio su una conferma alla Juventus anche nella prossima annata.

Inutile dire che in pochi minuti il post è subito diventato virale, con oltre 5.000 commenti nei primi venti minuti e il mi piace del compagno Dusan Vlahovic.