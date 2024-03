André Schürrle corre la maratona in Toscana: anche il Campione del Mondo tra i partecipanti al Chianti Marathon Trail

Salutato il calcio nel 2020, Schürrle ha cambiato completamente vita: ora correrà maratona nel Chianti tra castelli e vigneti.

Un Campione del Mondo alla maratona Chianti Ultra Trail. Parliamo di André Schürrle, ex centrocampista tedesco riuscito a vincere i Mondiali 2014 con la maglia della Germania. 29enne, ritiratosi nel 2020 dopo gli ultimi difficili anni di carriera, Schurrle ha deciso di partecipare alla nuova edizione della maratona in terra toscana.

In particolare Schürrle sarà uno dei 4000 atleti che prenderanno parte alla sesta edizione della maratona Chianti Ultra Trail in programma dal 22 al 24 marzo. Ogni anno la gara di trail running attira tantissime persone da tutto il mondo, pronte a correre tra le colline toscane per una-tre giorni durissima.

Parliamo infatti di 42 km per 1.400 metri di dislivello nella storica regione del Chianti, nota per il vino. Schurrle correrà la maratona nelle province di Siena, Firenze e Arezzo.