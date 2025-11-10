Se la capacità di risalire da un doppio svantaggio contro un avversario come il Milan ha rappresentato la nota lieta del sabato sera del Parma, quella negativa è legata all'infortunio di Zion Suzuki. Ovvero il portiere titolare della formazione di Carlos Cuesta.

“In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan - ha comunicato domenica il club ducale - il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”.

La questione è delicata, in quanto Cuesta e il Parma dovranno ora trovare una nuova soluzione tra i pali, in assenza su un Suzuki che presumibilmente dovrà finire sotto i ferri. Ma chi è il secondo portiere della rosa gialloblù?