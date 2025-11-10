Pubblicità
Edoardo Corvi Parma
Stefano Silvestri

Chi è il secondo di Suzuki al Parma: chi sarà il nuovo portiere dopo l'infortunio del titolare

Zion Suzuki ha rimediato una frattura al terzo dito di una mano e allo scafoide e potrebbe finire sotto i ferri: chi prenderà posto tra i pali del Parma in sua assenza?

Se la capacità di risalire da un doppio svantaggio contro un avversario come il Milan ha rappresentato la nota lieta del sabato sera del Parma, quella negativa è legata all'infortunio di Zion Suzuki. Ovvero il portiere titolare della formazione di Carlos Cuesta.

“In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan - ha comunicato domenica il club ducale - il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi”.

La questione è delicata, in quanto Cuesta e il Parma dovranno ora trovare una nuova soluzione tra i pali, in assenza su un Suzuki che presumibilmente dovrà finire sotto i ferri. Ma chi è il secondo portiere della rosa gialloblù?

  • CHI È IL SECONDO PORTIERE DEL PARMA

    Gerarchicamente, il secondo portiere del Parma è Edoardo Corvi. 24 anni, nato nell'aprile del 2001 proprio a Parma, è cresciuto proprio nel settore giovanile dei ducali fino ad essere promosso in prima squadra dopo aver scalato le varie categorie del vivaio.

    Corvi, insomma, ha trascorso quasi tutta la carriera nel Parma. Quel "quasi" è rappresentato dalle due stagioni prestito in Serie C con la maglia dei veronesi del Legnago Salus (2020/21 e 2021/22), nelle quali ha collezionato 17 presenze complessive in campionato.

    Il contratto di Corvi, rinnovato a gennaio, andrà in scadenza nel giugno del 2027. Nel comunicato ufficiale in cui ne ha annunciato il prolungamento, il club emiliano lo ha definito "un figlio di Parma".

  • PRONTO AL DEBUTTO

    Corvi fa stabilmente parte della rosa della prima squadra del Parma dalla stagione 2022/2023: quella in corso è dunque la sua terza annata con i colori gialloblù dopo essere rientrato dal prestito al Legnago.

    Nei tre anni precedenti, Corvi ha sempre ricoperto il ruolo di vice dei vari portieri che si sono succeduti al Parma: da Gigi Buffon a Leandro Chichizola, passando per lo stesso Suzuki, numero 1 a partire dalla scorsa stagione.

    Ciò significa che il prodotto delle giovanili ducali ha collezionato pochissime presenze fin qui: 11 complessive tra Serie B e Coppa Italia. In Serie A, invece, non ha ancora esordito.

  • C'È ANCHE RINALDI

    Corvi dovrebbe avere la meglio sull'altro portiere attualmente presente nella rosa del Parma oltre a Suzuki: il quasi ventitreenne Filippo Rinaldi, nato in provincia di Reggio Emilia nel dicembre del 2002.

    Rinaldi è di fatto il terzo portiere del Parma, alle spalle proprio di Suzuki e Corvi: dopo l'infortunio del titolare si prepara così a scalare le gerarchie e a diventare il nuovo secondo.

    Tornato al Parma quest'estate da un anno in prestito alla Feralpisalò, Rinaldi ha già vestito diverse maglie - sempre in prestito - nelle stagioni precedenti: dal Montevarchi al Piacenza, passando per l'Olbia. A differenza di Corvi non solo non ha ancora esordito in Serie A, ma neppure nella prima squadra del Parma.

  • QUANDO TORNA SUZUKI

    In attesa di capire se il Parma ricorrerà al mercato degli svincolati, come si sta vociferando in queste ore, per sopperire all'assenza di Suzuki, Corvi avrà dunque il compito di non far rimpiangere troppo il titolare. E Rinaldi quello di coprire le spalle al nuovo numero 1 di Cuesta.

    Ma per quanto dovrà rimanere ai box Suzuki? Intanto andrà compreso se effettivamente il portiere giapponese dovrà operarsi dopo l'infortunio: in tal caso, ovvero lo scenario più probabile, il suo rientro in campo avverrebbe solo nel 2026, con ogni probabilità a febbraio.

