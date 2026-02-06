Goal.com
Gollini Vasquez ZeleznyGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è il secondo portiere della Roma dopo la cessione di Vasquez: Gollini o Zelezny, le gerarchie dietro Svilar

Devis Vasquez sta per lasciare la Roma per trasferirsi al Besiktas, in Turchia: come cambiano le gerarchie tra i pali giallorossi dopo l'addio dell'ex portiere del Milan.

Il mercato invernale si è chiuso lunedì 2 febbraio in Italia, ma non in Turchia. Ed è per questo che la Roma sta concludendo la cessione di Devis Vasquez, pronto a lasciare la Serie A per trasferirsi al Besiktas.

Il portiere colombiano, arrivato nella Capitale la scorsa estate dopo l'annata trascorsa all'Empoli, se ne va senza aver lasciato traccia: zero presenze ufficiali, zero chances ricevute da Gasperini.

Come cambiano le gerarchie tra i pali della Roma dopo l'addio di Vasquez, e considerando soprattutto il fatto che la società non ha prelevato un nuovo portiere al suo posto durante la finestra invernale di mercato?

  • SVILAR INTOCCABILE

    Non cambia nulla, naturalmente, per quanto riguarda il ruolo del titolare. Ruolo che spetta di diritto a Mile Svilar, assieme al milanista Maignan il portiere migliore e dal rendimento più costante dell'intero campionato.

    Svilar le ha giocate tutte fino a questo momento, sia in campionato nelle coppe, a eccezione di una partita: quella pareggiata dalla Roma sul campo del Panathinaikos la scorsa settimana, valsa la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League.

  • GOLLINI RESTA SECONDO

    In Grecia, in quell'occasione, ha fatto il proprio esordio stagionale e con la maglia giallorossa Pierluigi Gollini. Il quale, di fatto, era il secondo di Svilar anche in presenza di Vasquez e continuerà a maggior ragione ad esserlo dopo la cessione dell'ex rossonero.

    "Con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me - ha detto il tecnico dopo Atene, ricordando gli screzi tra i due ai tempi dell'Atalanta - L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva". 

    Gollini è stato preferito a Vasquez anche in un altro senso all'inizio della stagione: lui è stato inserito nella lista UEFA per la Fase Campionato dell'Europa League, mentre il collega è stato escluso.

  • CHI È IL NUOVO TERZO PORTIERE DELLA ROMA

    Chi sarà dunque a prendere il posto di Vasquez come terzo portiere della Roma? Un giovanissimo: Radoslaw Zelezny, polacco che i giallorossi hanno portato nella Capitale la scorsa estate dopo un'esperienza triennale alla Juventus.

    Zelezny fa parte della rosa della Primavera giallorossa, con cui in questa stagione ha collezionato 9 presenze. Con la prima squadra di Gasperini, invece, non ha ancora fatto il proprio esordio.

    5 sono le convocazioni di Zelezny in Serie A con la Roma, e in ogni occasione l'ex bianconero si è seduto in panchina. Alle spalle di Svilar e Gollini, con Vasquez ceduto al Besiktas, da ora ci sarà lui a tutti gli effetti.

