Chi è il secondo portiere della Roma dopo la cessione di Vasquez: Gollini o Zelezny, le gerarchie dietro Svilar

In Grecia, in quell'occasione, ha fatto il proprio esordio stagionale e con la maglia giallorossa Pierluigi Gollini. Il quale, di fatto, era il secondo di Svilar anche in presenza di Vasquez e continuerà a maggior ragione ad esserlo dopo la cessione dell'ex rossonero.

"Con lui ho avuto problemi e non lo volevo più vedere, anzi lui aveva problemi con me - ha detto il tecnico dopo Atene, ricordando gli screzi tra i due ai tempi dell'Atalanta - L’ho ritrovato qua maturato e cresciuto. Ha lavorato benissimo in tutti questi mesi. Si è tolto un po’ di farfalle, in allenamento fa delle cose straordinarie che non ha fatto questa sera ma è dovuto dal fatto che era tanto tempo che non faceva".

Gollini è stato preferito a Vasquez anche in un altro senso all'inizio della stagione: lui è stato inserito nella lista UEFA per la Fase Campionato dell'Europa League, mentre il collega è stato escluso.