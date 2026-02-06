Chi è il secondo portiere della Roma dopo la cessione di Vasquez: Gollini o Zelezny, le gerarchie dietro Svilar

Il mercato invernale si è chiuso lunedì 2 febbraio in Italia, ma non in Turchia. Ed è per questo che la Roma sta concludendo la cessione di Devis Vasquez, pronto a lasciare la Serie A per trasferirsi al Besiktas.
Il portiere colombiano, arrivato nella Capitale la scorsa estate dopo l'annata trascorsa all'Empoli, se ne va senza aver lasciato traccia: zero presenze ufficiali, zero chances ricevute da Gasperini.
Come cambiano le gerarchie tra i pali della Roma dopo l'addio di Vasquez, e considerando soprattutto il fatto che la società non ha prelevato un nuovo portiere al suo posto durante la finestra invernale di mercato?