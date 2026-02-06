Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Devis Vasquez RomaGetty Images
Michael Baldoin

Cessione per la Roma, dalla Turchia annunciano: Devis Vasquez si trasferisce al Besiktas

Il portiere colombiano è a un passo dall’addio alla Serie A: destinazione Istanbul, dove lo attende il Besiktaş per giocare nella Super Lig turca.

Pubblicità

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato nei principali campionati europei, Serie A compresa, nel mondo restano ancora aperte alcune finestre, con diversi club impegnati a rinforzare le proprie rose.

Tra questi c’è il Besiktas: il mercato in Turchia chiuderà infatti allo scoccare della mezzanotte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio e il club di Istanbul è alla ricerca di un portiere. Gli occhi sono così finiti su Devis Vasquez, estremo difensore di proprietà della Roma.

Secondo quanto riportano i media turchi, la società bianconera avrebbe già programmato le visite mediche per l’ex Empoli, atteso in giornata per il volo che lo porterà a firmare il nuovo contratto e a dire addio al campionato italiano.

  • IL BESIKTAS SU VASQUEZ DELLA ROMA: LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Dalla Turchia sono certi: Vasquez diventerà il nuovo portiere del Besiktas.

    La società bianconera ha infatti individuato nel portiere colombiano il rinforzo ideale per sistemare i pali, dopo la cessione di Mert Gunok al Fenerbahce avvenuta a inizio gennaio.

    Il club turco ha raggiunto un accordo con la Roma sulla base di un prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Il giocatore volerà a Istanbul nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

    • Pubblicità

  • COM'È ANDATA L'ESPERIENZA DI VASQUEZ ALLA ROMA?

    L'avventura di Devis Vasquez alla Roma si conclude dunque dopo poco più di mezza stagione.

    Con la squadra capitolina, tuttavia, il portiere colombiano non ha mai fatto il suo esordio ufficiale.

    La sua ultima apparizione in campo risale infatti al 25 maggio scorso, nella sconfitta interna dell’Empoli contro l’Hellas Verona, risultato che sancì la retrocessione in Serie B del club toscano.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME CAMBIA LA GERARCHIA TRA I PALI GIALLOROSSI

    Vasquez era arrivato alla Roma con l’idea di ricoprire il ruolo di secondo portiere, anche alla luce dei rapporti tutt’altro che sereni tra Gollini e Gasperini, segnati da un passato turbolento ai tempi dell’Atalanta.

    Tuttavia, lo stesso Gollini è riuscito a convincere l’allenatore giallorosso di aver cambiato atteggiamento, scalando le gerarchie e diventando di fatto il vice titolare.

    Vasquez si è così ritrovato come terza scelta nel ruolo. Al suo posto, alle spalle del titolare, ci sarà il giovane Radoslaw Zelezny, portiere polacco classe 2006 arrivato la scorsa estate dalla Primavera della Juventus.

  • PERCHÉ IL BESIKTAS PUÒ ANCORA EFFETTUARE ACQUISTI?

    A differenza della Roma e delle altre squadre italiane, all’estero ci sono ancora campionati in cui il calciomercato resta aperto.

    Tra i principali tornei europei, quello turco è l’ultimo a chiudere i battenti: le squadre di Super Lig possono ancora perfezionare gli ultimi acquisti ufficiali.

    In Turchia, il mercato chiuderà a mezzanotte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio.

    La lista completa delle chiusure:

    • GERMANIA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00
    • FRANCIA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 
    • INGHILTERRA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 20.00 
    • SPAGNA - Lunedì 2 febbraio 2026, ore 23.00 
    • PORTOGALLO - Martedì 3 febbraio 2026 
    • TURCHIA -  Venerdì 6 febbraio 2026 
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Cagliari crest
Cagliari
CGL
0