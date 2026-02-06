Cessione per la Roma, dalla Turchia annunciano: Devis Vasquez si trasferisce al Besiktas

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato nei principali campionati europei, Serie A compresa, nel mondo restano ancora aperte alcune finestre, con diversi club impegnati a rinforzare le proprie rose.

Tra questi c’è il Besiktas: il mercato in Turchia chiuderà infatti allo scoccare della mezzanotte tra venerdì 6 e sabato 7 febbraio e il club di Istanbul è alla ricerca di un portiere. Gli occhi sono così finiti su Devis Vasquez, estremo difensore di proprietà della Roma.

Secondo quanto riportano i media turchi, la società bianconera avrebbe già programmato le visite mediche per l’ex Empoli, atteso in giornata per il volo che lo porterà a firmare il nuovo contratto e a dire addio al campionato italiano.