Chi prende la Roma dopo Raspadori all'Atalanta: Malen, Robinio Vaz, Zirkzee, ribaltone di mercato in attacco

La rivoluzione invernale in termini di trattative/piani B/acquisti che sta interessando i giallorossi, però, non si limita al recentissimo colpo di scena sull'asse Raspadori-Atalanta: a saltare, nonostante si trattasse del primo nome individuato da Massara & co. per rimediare alla carenza realizzativa della Lupa, è anche l'operazione Zirkzee.

Colpa dell'esonero di Amorim, che porta in panchina Carrick e congela gerarchie e sentenze su ciascun elemento della rosa dei Red Devils. Il prossimo allenatore avrà diritto e compito di studiare il materiale a sua disposizione e in esso è incluso anche l'ex Bologna, ritrovatosi così da partente a possibile pedina da rilanciare.

E allora eccolo l'altro asso nella manica tirato fuori, in sinergia coi Friedkin, dal ds: Robinio Vaz. Il gioiellino francese, 18 anni, può considerarsi virtualmente un nuovo attaccante della Roma.

Affare concluso col Marsiglia sulla base di 25 milioni di euro e prospetto di talento al servizio del Gasp, chiamato a 'sgrezzarlo' e ripetere ciò che meglio gli è riesce in carriera: far esplodere calciatori.