Pubblicità
Pubblicità
Malen Aston Villa 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Chi prende la Roma dopo Raspadori all'Atalanta: Malen, Robinio Vaz, Zirkzee, ribaltone di mercato in attacco

Raspadori all'Atalanta, Zirkzee bloccato dallo United, la fumata bianca per Robinio Vaz: la Roma, per sopperire al mancato arrivo di Jack, completa il mosaico chiudendo con l'Aston Villa per Donyell Malen.

Pubblicità

Per due obiettivi sfumati, altri due sono in procinto di sbarcare nella Capitale.

Il ribaltone di gennaio della Roma è servito, con strategie offensive cambiate radicalmente nell'arco di pochi giorni.

Protagonisti Giacomo Raspadori, che alla fine ha detto sì all'Atalanta, nonché Joshua Zirkzee, 'trattenuto' dal Manchester United in attesa che Michael Carrick (sostituto di Amorim) lo valuti e si esprima.

Il ds Massara però non si è lasciato trovare impreparato, tessendo tele parallele che hanno condotto la Lupa a Marsiglia e Birmingham: fatta per Robinio Vaz, quasi - fonte 'Il Tempo' - per Donyell Malen.

  • CHI PRENDE LA ROMA INVECE DI RASPADORI

    L'olandese, di proprietà dell'Aston Villa, come riporta Il Tempo è ad un passo dalla Roma: documenti in preparazione ed affare ai dettagli, con l'ultimo nodo riguardante l'ingaggio sciolto ed affiancato all'accordo già raggiunto nel weekend col club britannico.

    Sfumato Raspadori, che saluta l'Atletico Madrid e sposa la Dea, alla corte di Gasperini dunque è in arrivo Malen (seguito, ironia della sorte, anche dai Colchoneros).

    • Pubblicità

  • MALEN ALLA ROMA: CIFRE E FORMULA

    L'affaire Malen-Roma poggia su un prestito oneroso a circa 2 milioni e un diritto di riscatto compreso tra i 23 e i 24: in tutto, un potenziale investimento intorno ai 26.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • robinio vaz olympique marsigliaGetty Images

    NIENTE ZIRKZEE: ECCO ROBINIO VAZ

    La rivoluzione invernale in termini di trattative/piani B/acquisti che sta interessando i giallorossi, però, non si limita al recentissimo colpo di scena sull'asse Raspadori-Atalanta: a saltare, nonostante si trattasse del primo nome individuato da Massara & co. per rimediare alla carenza realizzativa della Lupa, è anche l'operazione Zirkzee.

    Colpa dell'esonero di Amorim, che porta in panchina Carrick e congela gerarchie e sentenze su ciascun elemento della rosa dei Red Devils. Il prossimo allenatore avrà diritto e compito di studiare il materiale a sua disposizione e in esso è incluso anche l'ex Bologna, ritrovatosi così da partente a possibile pedina da rilanciare.

    E allora eccolo l'altro asso nella manica tirato fuori, in sinergia coi Friedkin, dal ds: Robinio Vaz. Il gioiellino francese, 18 anni, può considerarsi virtualmente un nuovo attaccante della Roma.

    Affare concluso col Marsiglia sulla base di 25 milioni di euro e prospetto di talento al servizio del Gasp, chiamato a 'sgrezzarlo' e ripetere ciò che meglio gli è riesce in carriera: far esplodere calciatori.

Coppa Italia
Roma crest
Roma
ROM
Torino crest
Torino
TOR
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Everton crest
Everton
EVE
0