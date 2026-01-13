Chi prende la Roma dopo Raspadori all'Atalanta: Malen, Robinio Vaz, Zirkzee, ribaltone di mercato in attacco

Per due obiettivi sfumati, altri due sono in procinto di sbarcare nella Capitale.
Il ribaltone di gennaio della Roma è servito, con strategie offensive cambiate radicalmente nell'arco di pochi giorni.
Protagonisti Giacomo Raspadori, che alla fine ha detto sì all'Atalanta, nonché Joshua Zirkzee, 'trattenuto' dal Manchester United in attesa che Michael Carrick (sostituto di Amorim) lo valuti e si esprima.
Il ds Massara però non si è lasciato trovare impreparato, tessendo tele parallele che hanno condotto la Lupa a Marsiglia e Birmingham: fatta per Robinio Vaz, quasi - fonte 'Il Tempo' - per Donyell Malen.