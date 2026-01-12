Chi è Malen, il nuovo obiettivo della Roma per rinforzare l'attacco

Malen viene portato dall'Ajax nel proprio vivaio all'età di circa 8 anni, compiendo una trafila lunghissima che non lo porterà però a debuttare in prima squadra. Su di lui scommette l'Arsenal, ma anche a Londra il debutto coi grandi non avviene mai.
Così ecco la scintilla decisiva, scoccata dal PSV Eindhoven: nel 2017 rientro in patria e faville in Eredivisie, tradotte in 116 presenze, 55 goal, un campionato in bacheca ed ingresso nel giro della Nazionale Olandese (ad oggi 49 gettoni e 13 segnature).
Il grande salto è servito nel 2021, col trasferimento al Borussia Dortmund per 30 milioni e 39 reti in 132 gare. A gennaio 2025, dopo 3 stagioni e mezza, Malen viene acquistato dal suo attuale club: l'Aston Villa di milioni ne investe 25 (contratto fino al 2029) e finora, in un anno esatto, il bottino recita 10 timbri in 46 partite giocate.