Aston Villa FC v BSC Young Boys - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Claudio D'Amato

Chi è Malen, il nuovo obiettivo della Roma per rinforzare l'attacco

Donyell Malen è il nome nuovo della Roma per gennaio: tutto sul gioiello dell'Aston Villa, finito nei radar giallorossi per rinforzare l'attacco.

Lui si chiama Donyell Malen, ed è il nome nuovo individuato dalla Roma per rinforzare l'attacco.

I tentennamenti di Raspadori e le difficoltà legate al cambio allenatore al Manchester United per Zirkzee portano i giallorossi a cautelarsi con altri obiettivi, con l'olandese dell'Aston Villa balzato a sorpresa in pole.

Di seguito, scopriamo meglio chi è Malen e i dettagli della trattativa imbastita dal ds Massara.

  • CHI È MALEN: ETÀ E RUOLO

    Malen è nato il 19 gennaio 1999 vicino Amsterdam da padre del Suriname e madre olandese, dunque ha quasi 27 anni.

    Trattasi di un attaccante in grado di agire sull'intero fronte avanzato: prima punta, ma anche partendo dall'esterno. Alto 1 metro e 76 centimetri, di piede destro, è un cocktail di velocità, tecnica e - a dispetto della stazza non proprio da gigante - si è rivelato anche abile nel gioco aereo: caratteristica, questa, che gli consente di dire la sua sulla mattonella di centravanti.

  • LA CARRIERA DI MALEN: IN QUALI SQUADRE HA GIOCATO?

    Malen viene portato dall'Ajax nel proprio vivaio all'età di circa 8 anni, compiendo una trafila lunghissima che non lo porterà però a debuttare in prima squadra. Su di lui scommette l'Arsenal, ma anche a Londra il debutto coi grandi non avviene mai.

    Così ecco la scintilla decisiva, scoccata dal PSV Eindhoven: nel 2017 rientro in patria e faville in Eredivisie, tradotte in 116 presenze, 55 goal, un campionato in bacheca ed ingresso nel giro della Nazionale Olandese (ad oggi 49 gettoni e 13 segnature).

    Il grande salto è servito nel 2021, col trasferimento al Borussia Dortmund per 30 milioni e 39 reti in 132 gare. A gennaio 2025, dopo 3 stagioni e mezza, Malen viene acquistato dal suo attuale club: l'Aston Villa di milioni ne investe 25 (contratto fino al 2029) e finora, in un anno esatto, il bottino recita 10 timbri in 46 partite giocate.

  • LE STATISTICHE STAGIONALI DI MALEN

    In questa prima metà del 2025/2026, le statistiche parlano di un Malen a quota 7 centri e 2 passaggi decisivi in 29 match, per un totale di 1106 minuti spesi sul prato verde con la squadra di Birmingham.

  • MALEN ALLA ROMA? CIFRE E FORMULA DELL'OPERAZIONE

    La Roma, come evidenzia Il Messaggero, per tentare di assicurarsi Malen ha proposto ai Villans un prestito oneroso ad un milione e mezzo con diritto di riscatto fissato a 23,5.

  • IL RUOLO DI MALEN ALLA ROMA: DOVE GIOCHEREBBE?

    Nel caso in cui la trattativa si trasformasse in qualcosa di concreto, Gasperini potrebbe contare su un profilo ideale per i suoi schemi offensivi: nel 3-4-2-1 dell'ex Atalanta, infatti, Malen avrebbe la chance di essere impiegato sia come prima punta che in una delle due caselle a sostegno dell'attaccante di riferimento.

