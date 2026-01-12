Chi è Malen, il nuovo obiettivo della Roma per rinforzare l'attacco

Malen è nato il 19 gennaio 1999 vicino Amsterdam da padre del Suriname e madre olandese, dunque ha quasi 27 anni.

Trattasi di un attaccante in grado di agire sull'intero fronte avanzato: prima punta, ma anche partendo dall'esterno. Alto 1 metro e 76 centimetri, di piede destro, è un cocktail di velocità, tecnica e - a dispetto della stazza non proprio da gigante - si è rivelato anche abile nel gioco aereo: caratteristica, questa, che gli consente di dire la sua sulla mattonella di centravanti.