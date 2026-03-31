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Chi ha segnato più reti nell'Italia? Il record di goal in Nazionale resiste dal 1973: la classifica
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IL MARCATORE ALL-TIME DELL'ITALIA
Luigi 'Gigi' Riva è ancora il giocatore con più reti segnate con la maglia della Nazionale azzurra.
Fuoriclasse del Cagliari con cui ha giocato praticamente tutta la carriera, eccezion fatta per la prima annata da pro con il Legnano, Riva ha vinto l'Europeo del 1968 con l'Italia, arrivando secondo al Mondiale del 1970.
Le sue 35 reti sono ancora imbattute, arrivate tra l'altro in appena 42 partite: un dato costruito tra il 1965 e il 1973, anno dal quale resiste il record.
La media reti di Riva è stata di 0.83, dunque quasi un goal a partita. L'ultimo goal con l'Italia è datato ottobre 1973, contro la Svizzera, mentre l'ultima presenza arrivò nel giugno 1974 contro l'Argentina.
LA TOP TEN DI SEMPRE
Dal 1974 solo alcuni giocatori sono riusciti a segnare più di 20 reti con l'Italia, senza però mai riuscire ad avvicinarsi realmente a Gigi Riva.
Il primo a entrare tra i top marcatori di sempre fu Ciccio Graziani, che nel 1982 raggiunse quota 23 goal, comunque ben distante dalla vetta. Spillo Altobelli chiuse a 25 nel 1988, anch'esso però fuori dalla top tre. Top tre che resiste proprio dal 1973: Riva è a 35, Meazza a 33 da quasi un secolo e Piola a 30 dagli anni '50.
Sia Graziani che Altobelli sono stati superati negli ultimi vent'anni, con Roby Baggio che ha chiuso la carriera a 27, lo stesso numero di goal di Alex Del Piero.
Nella top ten c'è anche Baloncieri, a 25, con un altro fuoriclasse degli anni 2000 come Pippo Inzaghi. A 23, oltre a Graziani, c'è Christian Vieri.
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LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI MARCATORI
1), Riva, 35 goal
2) Meazza, 33 goal
3) Piola, 30 goal
4) Baggio, 27 goal
5) Del Piero, 27 goal
6) Altobelli, 25 goal
7) Baloncieri, 25 goal
8) Inzaghi, 25 goal
9) Graziani, 23 goal
10) Vieri, 23 goal
I MIGLIORI MARCATORI IN ATTIVITÀ
Il miglior marcatore dell'Italia ancora in attività è Ciro Immobile, sedicesimo di tutti i tempi con 17 goal segnati. Qualche gradino sotto c'è invece Balotelli con 14, ma entrambi sono fuori dal giro della Nazionale.
A chiudere il podio dei migliori marcatori azzurri attualmente tra i professionisti c'è quel Moise Kean che ha sbloccato la finale playoff per i Mondiali 2026 contro la Bosnia: per l'attaccante della Fiorentina sono arrivati 13 reti, che lo pongono al 25esimo posto nella storia dell'Italia.
La rete contro la Bosnia ha permesso a Kean di staccare Belotti, fermo a 12, mentre a 11 sono presenti i compagni azzurri Retegui e Raspadori. A 10 come ultim giocatore italiano in doppia cifra e in attività c'è Nicolò Barella.
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