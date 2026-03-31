Chi ha segnato più reti nell'Italia? Il record di goal in Nazionale resiste dal 1973: la classifica

Dal 1974 solo alcuni giocatori sono riusciti a segnare più di 20 reti con l'Italia, senza però mai riuscire ad avvicinarsi realmente a Gigi Riva.

Il primo a entrare tra i top marcatori di sempre fu Ciccio Graziani, che nel 1982 raggiunse quota 23 goal, comunque ben distante dalla vetta. Spillo Altobelli chiuse a 25 nel 1988, anch'esso però fuori dalla top tre. Top tre che resiste proprio dal 1973: Riva è a 35, Meazza a 33 da quasi un secolo e Piola a 30 dagli anni '50.

Sia Graziani che Altobelli sono stati superati negli ultimi vent'anni, con Roby Baggio che ha chiuso la carriera a 27, lo stesso numero di goal di Alex Del Piero.

Nella top ten c'è anche Baloncieri, a 25, con un altro fuoriclasse degli anni 2000 come Pippo Inzaghi. A 23, oltre a Graziani, c'è Christian Vieri.



