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Wesley Tsimikas RenschGetty Images
Stefano Silvestri

Chi gioca al posto di Wesley se il brasiliano non recupera: le opzioni di Gasperini verso Inter-Roma

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L'esterno giallorosso si è fatto male col Brasile e rischia seriamente di saltare il big match di San Siro: da Tsimikas a Rensch, chi può prendere il suo posto sulla fascia sinistra.

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La questione infortuni ha tenuto banco alla Roma negli ultimi mesi. E l'emergenza non è ancora finita, anzi: Wesley ha riportato un infortunio muscolare non banale e sembra costretto a saltare Inter-Roma del giorno di Pasqua.

L'assenza dell'ex esterno del Flamengo, sempre titolare con Gasperini a meno di problemi fisici o squalifiche, rappresenterebbe un colpo piuttosto duro per la Roma e per le sue ambizioni di far risultato a San Siro, come accaduto un anno fa. Con il tecnico giallorosso che, in questo caso, sarebbe costretto a cambiare qualcosa sulle fasce.

Chi giocherebbe Inter-Roma al posto di Wesley in caso di mancato recupero del brasiliano? Le opzioni a disposizione di Gasperini.

  • TSIMIKAS IN POLE

    Nelle due occasioni recenti in cui Wesley non si è potuto mettere a disposizione di Gasperini, in entrambi i casi per squalifica, a giocare al suo posto è stato Kostas Tsimikas: è accaduto contro il Genoa prima e contro il Lecce poi.

    L'ex terzino del Liverpool non si è messo particolarmente in luce nei mesi trascorsi in Italia, non riuscendo mai a insidiare la maglia da titolare di Wesley dopo il forfait di Angelino. Ma è un mancino puro e, soprattutto, è sano come un pesce.

    Per questo motivo, allo stato attuale delle cose, è ipotizzabile che a San Siro sarà lui a giostrare a tutta fascia da quinto di sinistra.

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  • RENSCH A DESTRA O A SINISTRA?

    A insidiare Tsimikas è Devyne Rensch, ma solo in un caso: a condizione, cioè, che Celik recuperi dal problema muscolare che a sua volta lo ha costretto a saltare il Lecce e poi il playoff tra Turchia e Romania, giocando regolarmente sulla destra.

    In pratica, se Celik tornerà titolare a sinistra si aprirà il ballottaggio tra Rensch e Tsimikas: uno adattato sulla fascia "sbagliata", l'altro no. In caso contrario è presumibile che l'olandese si sistemerà a destra, con il greco sulla corsia opposta.

    Sia contro il Genoa che contro il Lecce, le due partite degli ultimi tempi in cui Wesley non c'era, Celik non ha giocato a destra: nel primo caso è stato schierato da Gasperini in difesa, nel secondo come detto era infortunato. Anche per questo Rensch e Tsimikas si sono riscoperti sicuri di una maglia. Ma contro l'Inter la situazione potrebbe cambiare.

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  • COME STA ANGELINO

    Bene non dimenticarsi di José Angelino, che però parte in seconda se non in terza fila per un semplice motivo: dalla fine di settembre in poi non ha praticamente mai giocato a causa della celebre bronchite asmatica che lo ha debilitato e lasciato ai box per mesi.

    Angelino è tornato in campo proprio contro il Lecce in campionato, tra gli applausi dello stadio e pure dei compagni in panchina: una sorta di liberazione. In precedenza aveva messo assieme soltanto una manciata di minuti contro Celtic e Panathinaikos, sempre in Europa League, tra dicembre e gennaio.

    Che Angelino parta in panchina contro l'Inter, la squadra che numeri e classifica alla mano è la più forte del campionato, è scontato. Impensabile vederlo in campo dall'inizio in una gara così delicata per i destini della Roma. Stavolta, questo sì, potrebbe anche giocare più dei 16 minuti recupero escluso collezionati col Lecce.

  • IL PROBABILE 11 DELLA ROMA CONTRO L'INTER

    Tra le condizioni fisiche di Wesley e quelle di Matias Soulé, tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni, ecco come potrebbe schierarsi la Roma contro l'Inter domenica 5 aprile:

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch (Celik), Cristante, El Aynaoui, Tsimikas (Rensch); Soulé (Pellegrini), Pisilli; Malen. All. Gasperini

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