Chi gioca al posto di Wesley se il brasiliano non recupera: le opzioni di Gasperini verso Inter-Roma

La questione infortuni ha tenuto banco alla Roma negli ultimi mesi. E l'emergenza non è ancora finita, anzi: Wesley ha riportato un infortunio muscolare non banale e sembra costretto a saltare Inter-Roma del giorno di Pasqua.
L'assenza dell'ex esterno del Flamengo, sempre titolare con Gasperini a meno di problemi fisici o squalifiche, rappresenterebbe un colpo piuttosto duro per la Roma e per le sue ambizioni di far risultato a San Siro, come accaduto un anno fa. Con il tecnico giallorosso che, in questo caso, sarebbe costretto a cambiare qualcosa sulle fasce.
Chi giocherebbe Inter-Roma al posto di Wesley in caso di mancato recupero del brasiliano? Le opzioni a disposizione di Gasperini.