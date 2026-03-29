Chi gioca al posto di Wesley se il brasiliano non recupera: le opzioni di Gasperini verso Inter-Roma

Bene non dimenticarsi di José Angelino, che però parte in seconda se non in terza fila per un semplice motivo: dalla fine di settembre in poi non ha praticamente mai giocato a causa della celebre bronchite asmatica che lo ha debilitato e lasciato ai box per mesi.

Angelino è tornato in campo proprio contro il Lecce in campionato, tra gli applausi dello stadio e pure dei compagni in panchina: una sorta di liberazione. In precedenza aveva messo assieme soltanto una manciata di minuti contro Celtic e Panathinaikos, sempre in Europa League, tra dicembre e gennaio.

Che Angelino parta in panchina contro l'Inter, la squadra che numeri e classifica alla mano è la più forte del campionato, è scontato. Impensabile vederlo in campo dall'inizio in una gara così delicata per i destini della Roma. Stavolta, questo sì, potrebbe anche giocare più dei 16 minuti recupero escluso collezionati col Lecce.