Chi gioca al posto di Walker dopo l'infortunio: Jimenez, Florenzi, Terracciano, Musah o Tomori, le opzioni di Conceiçao

Udinese vs AC Milan

L'inglese è stato operato a un gomito e tornerà solamente tra qualche settimana: chi prenderà il suo posto sulla fascia destra?

"AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell'olecrano. L'operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione".

Così, martedì, il Milan ha annunciato una delle notizie peggiori possibili considerato anche il momento sempre delicato che sta vivendo la squadra: l'infortunio di Kyle Walker, che non solo non sarà a disposizione di Sergio Conceiçao per la trasferta di Udine di venerdì, ma nemmeno nelle settimane successive.

Un bel problema per il tecnico portoghese, che senza Walker dovrà fare di necessità virtù. La necessità, appunto, di trovare un sostituto adeguato dell'inglese, un elemento che sia in grado di non farlo rimpiangere sulla fascia destra della retroguardia rossonera.

Chi giocherà dunque al posto di Walker? Chi sceglierà Conceiçao come nuovo terzino del Milan già contro l'Udinese?