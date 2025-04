Chi gioca al posto di Pavard contro il Barcellona: Bisseck, Darmian, De Vrij e le alternative per l'Inter

Barcellona vs Inter

Inzaghi deve ripensare la propria retroguardia dopo l'infortunio del francese: chi farà compagnia ad Acerbi e Bastoni in Catalogna?

Le sensazioni avute a caldo domenica sono state confermate: Benjamin Pavard ha riportato una distorsione a una caviglia e sarà dunque costretto a saltare Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League.

L'ennesimo problema per l'Inter e per Simone Inzaghi, che nelle ultime settimane hanno già dovuto convivere con diversi problemi fisici, tra cui quelli di Dumfries e Thuram. Ora che l'olandese e il francese sono tornati o stanno tornando, ecco che l'ex Bayern si è fermato.

Inzaghi sarà così costretto a ripensare il proprio terzetto difensivo in vista della prima delle due partite contro il Barcellona, in programma a Montjuic mercoledì. Ovvero a trovare un sostituto di Pavard, che in Catalogna sarebbe certamente partito dall'inizio.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi sostituirà il francese infortunato? Chi farà compagnia agli intoccabili Acerbi e Bastoni nella retroguardia nerazzurra? Le opzioni a disposizione di Inzaghi.