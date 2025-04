Il francese è uscito per infortunio nel primo tempo di Inter-Roma: le sue condizioni e quando può tornare a disposizione di Inzaghi.

Benjamin Pavard è uscito per infortunio nel primo tempo di Inter-Roma, gara persa per 1-0 dai nerazzurri domenica pomeriggio.

Le condizioni del francese non facevano sperare nulla di buono in vista della semifinale d'andata di Champions League.

Ma come sta l'ex Bayern Monaco? Pavard recupera per Barcellona-Inter e quando torna in campo?