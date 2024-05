Chi gioca nell'Italia senza Acerbi: da Buongiorno a Mancini, le alternative di Spalletti

Il forfait per infortunio del centrale interista obbliga Spalletti a rivedere i propri piani: le opzioni per la maglia di centrale della difesa a tre.

Questa non ci voleva. Francesco Acerbi, uno dei pilastri della difesa dell'Italia, è stato costretto a dare forfait. La pubalgia si è rivelata fatale, e così il centrale dell'Inter non potrà prendere parte agli Europei in terra tedesca.

Via Acerbi, preallertato lo juventino Federico Gatti. Che potrebbe far parte della spedizione come no: deciderà Luciano Spalletti. In ogni caso, per il commissario tecnico azzurro non è stata una bella giornata e non è stata una bella notizia. Proprio per nulla.

Tre anni dopo il trionfo da primo cambio di Bonucci e Chiellini, Acerbi avrebbe certamente fatto parte dell'undici tipo. Avrebbe guidato lui la difesa a tre azzurra, il reparto che senza nascondersi Spalletti ha progressivamente modellato sulla falsariga di quella dell'Inter campione d'Italia. Della quale, appunto, l'ex laziale è l'intoccabile centrale.

E invece non sarà così: Acerbi si guarderà gli Europei da casa e lascerà spazio a un collega. Chi? A poche ore dal forfait che ha costretto Spalletti a rivedere i propri piani, qualche alternativa è già presente in casa.