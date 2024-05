Perché Spalletti non ha convocato ancora Gatti al posto di Acerbi

Acerbi salterà l’Europeo causa pubalgia, il ct Spalletti ha preallertato Gatti ma senza convocarlo. Il motivo è legato ai difensori già in rosa.

La missione azzurra verso Euro 2024 è già ufficialmente iniziata.

La scorsa settimana il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei 30 pre-convocati (da oggi 29) per l’Europeo che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Dall’elenco però dovranno essere “tagliati” quattro calciatori, visto che entro il 6 giugno l’Italia dovrà presentare ufficialmente la lista dei 26 calciatori che parteciperanno alla competizione.

Europeo che non vedrà tra i suoi protagonisti il difensore dell’Inter Francesco Acerbi, out per infortunio: al suo posto il ct dell’Italia ha preallertato (ma non convocato) Federico Gatti. Ma perché il difensore della Juventus non è stato convocato ma solo preallertato?