Francesco Acerbi non ha smaltito i problemi di pubalgia accusati nel finale di stagione e salterà gli Europei: Spalletti ha preallertato Gatti.

Francesco Acerbi salta Euro 2024.

Ufficiale il forfait del difensore dell'Inter, che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di guai fisici.

Al posto di Acerbi, come fa sapere la FIGC in un comunicato, tra i preconvocati dovrebbe far capolino Federico Gatti.