Chi gioca nell'Inter senza Dimarco: da Dumfries a Frattesi, da Pavard al cambio modulo, tutte le soluzioni di Inzaghi

Nerazzurri in emergenza assoluta sugli esterni in vista della gara contro il Feyenoord: tutte le opzioni per la sostituzione di Dimarco.

Gli esami, alla fine, hanno confermato quanto si sospettava già sabato: il problema muscolare rimediato contro il Napoli, nello specifico un risentimento ai flessori della coscia destra, dovrà tenere Federico Dimarco lontano dai campi di gioco per un po' di tempo.

Una ventina di giorni circa: questi sono i tempi di recupero del mancino nerazzurro, a segno al Maradona con una splendida punizione prima di alzare bandiera bianca. Dimarco, insomma, non ci sarà nelle due partite degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e in generale per quasi tutto il mese di marzo.

È un guaio che va ad aggiungersi ad un'altra serie di guai. Basta dare un occhio alla situazione esterni di centrocampo dell'Inter per capirlo: dei cinque presenti in rosa, soltanto uno è attualmente a disposizione. Ovvero Denzel Dumfries, l'ultimo a capitolare di fronte alla pioggia di infortuni degli ultimi tempi.

Zalewski è out per un risentimento al soleo e dovrebbe tornare attorno alla metà del mese. Non è lontano nemmeno il rientro di Carlos Augusto, alle prese con un problema a un polpaccio. Mentre Darmian, che contro la Lazio in Coppa Italia ha rimediato una distrazione al semimembranoso della coscia, si rivedrà solo alla fine del mese.

Morale della favola: chi gioca al posto di Dimarco? O meglio: che soluzione troverà Simone Inzaghi per sopperire all'assenza dei propri esterni, già a partire dalla gara di mercoledì in casa del Feyenoord?