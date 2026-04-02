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darmian acerbi de vrijGetty Images
Nino Caracciolo

Chi gioca al posto di Bisseck in Inter-Roma? Tutte le opzioni per Chivu

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Lo stop di Bisseck costringe Chivu a ridisegnare la difesa in vista del big match contro la Roma: chi giocherà al suo posto? Tutte le soluzioni a disposizione dell’allenatore dell’Inter.

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Uno stop che complica i piani di Cristian Chivu in vista di Inter-Roma. A pochi giorni dal big match della trentunesima giornata di Serie A, l’allenatore nerazzurro si ritrova a fare i conti con il forfait di Yann Bisseck.

Il difensore tedesco si è fermato a causa di un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che non gli consentirà di scendere in campo contro i giallorossi.

Ma chi giocherà al posto di Bisseck in Inter-Roma, gara in programma domenica di Pasqua alle ore 20.45? Tutte le opzioni per Chivu.

  • QUANDO TORNA BISSECK?

    Trattandosi di un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, lo stop di Bisseck non dovrebbe essere molto lungo. Il difensore salterà sicuramente la sfida contro la Roma, ma potrebbe recuperare per quella successiva contro il Como. In caso contrario rientrerebbe per Inter-Cagliari del 17 aprile.

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  • ACERBI IL FAVORITO

    Senza Bisseck, Chivu si ritrova costretto a ridisegnare la difesa per la gara contro la Roma. Al momento la soluzione principale vede l’impiego di Acerbi come difensore centrale, con Akanji riportato sul centro destra e Bastoni – non al meglio ma comunque disponibile – sul centro sinistra.

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  • IN CORSA ANCHE DARMIAN

    Chivu potrebbe anche decidere di continuare ad affidarsi ad Akanji al centro della difesa tre: in questo caso il favorito per ricoprire il ruolo di braccetto di destra sarebbe Darmian, sempre con Bastoni sul centro sinistra.

  • OPZIONE DE VRIJ

    Oltre a Bisseck, contro la Roma non ci sarà nemmeno lo squalificato Carlos Augusto. Oltre ad Acerbi e a Darmian, Chivu potrebbe pensare di schierare anche De Vrij: in questo caso l’olandese giocherebbe al centro della difesa al posto di Acerbi.

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