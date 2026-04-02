Chi gioca al posto di Bisseck in Inter-Roma? Tutte le opzioni per Chivu

Uno stop che complica i piani di Cristian Chivu in vista di Inter-Roma. A pochi giorni dal big match della trentunesima giornata di Serie A, l’allenatore nerazzurro si ritrova a fare i conti con il forfait di Yann Bisseck.
Il difensore tedesco si è fermato a causa di un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra che non gli consentirà di scendere in campo contro i giallorossi.
Ma chi giocherà al posto di Bisseck in Inter-Roma, gara in programma domenica di Pasqua alle ore 20.45? Tutte le opzioni per Chivu.