Non solo la Juventus, che nelle ultime ore ha chiuso per il talento classe 2007 Adin Licina. Anche il Milan, infatti, ha chiuso un colpo in prospettiva.I rossoneri, come riferito da Sky, hanno infatti prelevato Yahya Idrissi Regragui, classe 2007 che arriverà a titolo definitivo dal Chelsea.Di seguito tutto quello che c'è da sapere su Regragui.
Chi è Yahya Idrissi-Regragui, il talento classe 2007 che il Milan ha preso dal Chelsea
CHI È YAHYA IDRISSI-REGRAGUI
Yahya Regragui è un trequartista classe 2007 di proprietà del Chelsea. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del West Ham, dall'ottobre del 2021 è entrato a far parte dell'Academy del Chelsea.
Dal luglio del 2024 gioca nell'Under 18 dei Blues.
RUOLO E CARATTERISTICHE
Profilo molto versatile dal punto di vista offensivo, Idrissi-Regragui nasce tatticamente come trequartista, ma nel corso della sua giovanissima carriera ha agito anche da seconda punta e da esterno offensivo.
DESTINATO AL MILAN FUTURO
Idrissi-Regragui, come detto, arriverà a Milano a titolo definitivo: il classe 2007 inizierà il proprio percorso a tinte rossonere partendo dal Milan Futuro. Il calciatore marocchino, dunque, andrà inizialmente a rinforzare la formazione guidata da Massimo Oddo.
