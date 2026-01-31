La Juventus prova un altro colpo alla 'Yildiz': chi è Adin Licina, il classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco

L'arrivo a Torino di Kenan Yildiz non è stato una mera questione di fortuna, ma una vera e propria masterclass di scouting da parte della Juventus.
La stella turca è ormai una realtà affermata, ma il suo sbarco in Italia è avvenuto quasi in sordina: la Vecchia Signora lo acquistò nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco per inserirlo inizialmente nella Next Gen, dove ebbe l’opportunità di dimostrare il proprio valore e guadagnarsi, passo dopo passo, l’accesso alla Prima Squadra.
Ed ecco che la Juventus, poco più di tre anni dopo, prova a ripetere un’operazione simile, assicurandosi dai bavaresi il classe 2007 Adin Licina: un talento che si unirà all’Under 23 in Serie C e che, chissà, un giorno potrebbe seguire le stesse orme della stella turca.