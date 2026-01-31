La Juventus prova un altro colpo alla 'Yildiz': chi è Adin Licina, il classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco

Licina è un giocatore longilineo, alto poco meno di un metro e ottanta e con un peso inferiore ai 70 kg.

In avvio di carriera è stato impiegato spesso da trequartista, ma negli ultimi anni si sta affermando come ala destra a piede invertito, sfruttando il suo mancino naturale.

È un profilo che ama puntare l’uomo e creare occasioni per i compagni, come dimostrano i sei assist messi a referto in stagione con il Bayern II, con cui ha realizzato anche due goal.