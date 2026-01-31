Goal.com
Adin Licina GermaniaGetty Images
Michael Baldoin

La Juventus prova un altro colpo alla 'Yildiz': chi è Adin Licina, il classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco

I bianconeri hanno chiuso per il talento tedesco classe 2007, che inizierà la sua avventura con la Next Gen in Serie C: uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

L'arrivo a Torino di Kenan Yildiz non è stato una mera questione di fortuna, ma una vera e propria masterclass di scouting da parte della Juventus.

La stella turca è ormai una realtà affermata, ma il suo sbarco in Italia è avvenuto quasi in sordina: la Vecchia Signora lo acquistò nell’estate del 2022 dal Bayern Monaco per inserirlo inizialmente nella Next Gen, dove ebbe l’opportunità di dimostrare il proprio valore e guadagnarsi, passo dopo passo, l’accesso alla Prima Squadra.

Ed ecco che la Juventus, poco più di tre anni dopo, prova a ripetere un’operazione simile, assicurandosi dai bavaresi il classe 2007 Adin Licina: un talento che si unirà all’Under 23 in Serie C e che, chissà, un giorno potrebbe seguire le stesse orme della stella turca.

  • CHI È ADIN LICINA

    Adin Licina è un classe 2007 tedesco di origini montenegrine, cresciuto e formatosi nel settore giovanile del Bayern Monaco.

    Con i bavaresi, tuttavia, non è mai riuscito a esordire ufficialmente in Prima Squadra - nonostante abbia partecipato all'ultimo ritiro estivo con la squadra di Kompany - e, raggiunta la maggiore età, si sente ora pronto per una nuova esperienza lontano da Monaco.

    Negli ultimi mesi diversi club europei hanno manifestato interesse nei suoi confronti, dal Borussia Dortmund al Milan, passando per Ajax e Benfica, ma alla fine la sua scelta è ricaduta sulla Juventus.

    Il classe 2007 ha inoltre già indossato in più occasioni la maglia della nazionale tedesca, dall’Under 15 fino all’Under 19, selezione in cui milita attualmente. Non è invece mai arrivata, per ora, la convocazione da parte di Julian Nagelsmann nella Nazionale maggiore.

  • RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

    Licina è un giocatore longilineo, alto poco meno di un metro e ottanta e con un peso inferiore ai 70 kg.

    In avvio di carriera è stato impiegato spesso da trequartista, ma negli ultimi anni si sta affermando come ala destra a piede invertito, sfruttando il suo mancino naturale.

    È un profilo che ama puntare l’uomo e creare occasioni per i compagni, come dimostrano i sei assist messi a referto in stagione con il Bayern II, con cui ha realizzato anche due goal.

  • I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE: ARRIVA DAL BAYERN MONACO

    La Juventus ha chiuso l’accordo per portare fin da subito Adin Licina a Torino, con il giocatore pronto a firmare un contratto di tre anni e mezzo.

    I bianconeri lo hanno acquistato a titolo gratuito, ma il Bayern Monaco manterrà una percentuale del 30% sulla futura rivendita e, in caso di interesse, anche la possibilità di pareggiare eventuali offerte per riportare in Germania il classe 2007.

    Licina si unirà immediatamente alla squadra di Massimo Brambilla in Serie C, dove cercherà di mettersi in mostra il prima possibile per conquistare un posto in Prima Squadra già dalla prossima stagione.

  • SULLE ORME DI YILDIZ: LA JUVENTUS CONTINUA A PENSARE AL FUTURO

    L'operazione Licina-Juventus richiama piacevoli ricordi tra i tifosi bianconeri, che soli due anni e mezzo fa avevano assistito a un’operazione molto simile con l’arrivo di Kenan Yildiz.

    Sono diversi i punti in comune tra le due operazioni. Innanzitutto, entrambi i giocatori arrivano dal Bayern Monaco e hanno iniziato la loro avventura lontano dai riflettori, in Serie C con la Next Gen, con l’opportunità di crescere senza troppe pressioni.

    Un altro elemento interessante è che entrambi sono stati seguiti dalla stessa agenzia, Leaderbrock, protagonista anche del trasferimento del turco in Italia nell’estate del 2022.

    Se la storia si ripeterà e se la Juventus riuscirà a replicare un’altra operazione alla “Yildiz” lo dirà solo il tempo. Intanto, però, i bianconeri continuano a lavorare con la massima attenzione sul futuro.

