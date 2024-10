Chi è Simone Perilli e perché Montipò non gioca Lecce-Verona: da Inter-Pordenone all'Hellas, terza presenza in Serie A

Paolo Zanetti ha deciso di cambiare tra i pali in occasione della trasferta del Via del Mare: il motivo e chi è il portiere in campo questa sera.

All'annuncio della formazione ufficiale da parte del Verona, un'ora prima circa della gara di campionato contro il Lecce, ecco la sorpresa: a difendere i pali gialloblù nel turno infrasettimanale sarà Simone Perilli. Niente titolare tra i pali, dunque. Niente Lorenzo Montipò, apparentemente un intoccabile. Tre giorni dopo il disastro del Gewiss Stadium, da cui l'Hellas è uscito con le ossa rotte dopo aver preso 6 goal dall'Atalanta, Zanetti ha cambiato tra i pali. Per Perilli si tratterà di una responsabilità mica da ridere: la gara contro il Lecce è già uno scontro diretto per la salvezza, nonostante dall'inizio del torneo non siano trascorse che 10 giornate. L'articolo prosegue qui sotto