Chi è Sergio Arribas, talento dell’Almeria che la Roma segue per l’eventuale post Dybala

Il quarto posto come obiettivo da provare a non fallire, poi in casa Roma si penserà solo al futuro. Con ogni probabilità la prossima estate i giallorossi saranno tra i club più attivi sul mercato per provare ad accontentare le richieste di Gasperini.
Roma che potrebbe ritrovarsi a dover sostituire Paulo Dybala: l’argentino è in scadenza a giugno e il suo futuro è ancora da decidere.
Proprio nell’ottica di un eventuale post Dybala, la Roma – come riportato da ‘Sky Sport’ – sta seguendo con attenzione Sergio Arribas, talento dell’Almeria cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.