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sergio arribasGetty Images
Nino Caracciolo

Chi è Sergio Arribas, talento dell’Almeria che la Roma segue per l’eventuale post Dybala

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S. Arribas

La Roma sta seguendo con attenzione Sergio Arribas, trequartista spagnolo dell’Almeria: potrebbe essere lui il sostituto di Dybala in caso di separazione la Joya.

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Il quarto posto come obiettivo da provare a non fallire, poi in casa Roma si penserà solo al futuro. Con ogni probabilità la prossima estate i giallorossi saranno tra i club più attivi sul mercato per provare ad accontentare le richieste di Gasperini.

Roma che potrebbe ritrovarsi a dover sostituire Paulo Dybala: l’argentino è in scadenza a giugno e il suo futuro è ancora da decidere.

Proprio nell’ottica di un eventuale post Dybala, la Roma – come riportato da ‘Sky Sport’ – sta seguendo con attenzione Sergio Arribas, talento dell’Almeria cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.

  • CARATTERISTICHE TECNICHE

    Sergio Arribas, spagnolo classe 2001, è un trequartista mancino che fa della tecnica, del dribbling nello stretto e della capacità realizzativa le sue qualità principali. Il ragazzo ha un’ottima visione di gioco ed è molto bravo negli inserimenti senza palla. Un 10 moderno.

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  • LA POSIZIONE IN CAMPO

    Arribas predilige partire dalla fascia destra per accentrarsi, ma può benissimo giocare anche come trequartista centrale. Lo spagnolo è molto bravo a posizionarsi “tra le linee” creando spesso superiorità numerica.

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  • È SCUOLA REAL MADRID

    Sergio Arribas è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, club con il quale ha esordito da giovanissimo (nel 2020) sia in Champions Lague che in Liga con Zidane allenatore. Nell’estate del 2023 si è trasferito all’Almeria, club che attualmente milita in Liga2: fino a questo momento lo spagnolo ha realizzato 20 goal in 33 partite di campionato, impreziosite da 7 assist.

  • DOVE GIOCHEREBBE NELLA ROMA

    Sergio Arribas nella Roma di Gasperini giocherebbe come trequartista di destra nel 3-4-2-1 giallorosso. La sua duttilità tattica – oltre che ovviamente le sue qualità tecniche – potrebbe essere molto apprezzata dall’allenatore giallorosso

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  • QUALE FUTURO PER DYBALA?

    Come riporta ‘Sky Sport’, la Roma e Dybala non hanno ancora deciso se proseguire o meno insieme. Il contratto dell’argentino scadrà il prossimo 30 giugno: Gasperini vorrebbe che rinnovasse e questo potrebbe aprire uno spiraglio verso la permanenza. Se Dybala decidesse invece di cambiare maglia, potrebbe trasferirsi al Boca Juniors.

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