Chi è Sergio Arribas, talento dell’Almeria che la Roma segue per l’eventuale post Dybala

Sergio Arribas è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, club con il quale ha esordito da giovanissimo (nel 2020) sia in Champions Lague che in Liga con Zidane allenatore. Nell’estate del 2023 si è trasferito all’Almeria, club che attualmente milita in Liga2: fino a questo momento lo spagnolo ha realizzato 20 goal in 33 partite di campionato, impreziosite da 7 assist.