Chi è Robin Risser: idea dell'Inter per la porta, è l'alternativa a Vicario del Tottenham

Se però la linea guida dovesse cambiare, Risser diventerebbe una delle opzioni più 'calde' per la porta nerazzurra: giovanissimo e di enorme talento, sta mettendo in mostra tutte le sue doti nell'appassionante duello ai vertici della Ligue 1 tra il suo Lens e il PSG.

I giallorossi sono a un solo punto di distanza dai parigini che, però, hanno disputato una partita in meno: distacco tutt'altro che impossibile da colmare, soprattutto se il Lens dovesse continuare a macinare risultati fino alla fine e gli avversari incapassero in qualche altro passo falso come più volte avvenuto finora.

Considerati campionato e Coppa di Francia, Risser ha mantenuto la porta inviolata in undici delle trenta apparizioni totali, in cui ha subìto ventotto goal. Tutti numeri che hanno finito per attirare l'attenzione dell'Inter, allettata dalle relazioni positive ricevute dagli addetti allo scouting.