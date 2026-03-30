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Robin RisserGetty
Vittorio Rotondaro

Chi è Robin Risser: idea dell'Inter per la porta, è l'alternativa a Vicario del Tottenham

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R. Risser

Non solo Vicario nel mirino dell'Inter: per il ruolo di portiere spunta anche Risser, punto di forza del Lens rivelazione della Ligue 1.

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Si prospetta un'estate di calciomercato particolarmente movimentata in casa Inter, dove uno dei ruoli a subire un deciso restyling sarà quello del portiere.

Il futuro di Sommer è più che mai incerto (potrebbe salutare alla scadenza del contratto o rinnovare per fare il secondo), Martinez sembra destinato a fare le valigie per sposare un progetto sportivo che possa vederlo protagonista.

Di recente il profilo di Vicario è stato accostato con forza al club nerazzurro, che non perde di vista anche altre soluzioni: una fa riferimento a Robin Risser, guardiano dei pali del Lens che tanto bene sta facendo in questa stagione di Ligue 1. A riportarlo è 'Calciomercato.com'.

  • CHI È ROBIN RISSER

    Nato a Colmar (in Francia) il 2 dicembre 2004, Risser è un portiere molto abile nelle uscite e sui palloni alti grazie ai 193 cm di altezza che gli conferiscono una stazza fisica di tutto rispetto.

    La scorsa estate il Lens lo ha acquistato a titolo definitivo per soli 3 milioni di euro dallo Strasburgo, club in cui è cresciuto e che lo ha ceduto in prestito a Digione e Red Star per fargli acquisire sempre più esperienza e sicurezza tra i pali.

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  • VICARIO PRIMA SCELTA

    Al netto dell'interesse per Risser, ad oggi è giusto considerare Vicario in pole per raccogliere l'eredità di Sommer in qualità di primo portiere dell'Inter nella prossima stagione.

    In Viale della Liberazione si è fatta strada la soluzione dell'acquisto di un giocatore non proprio alle prime armi, in grado di sostenere il carico di pressioni derivante dal giocare in uno stadio esigente qual è il 'Meazza'.

    E Vicario rispecchia alla perfezione questo 'identikit': classe 1996, compirà 30 anni a ottobre e davanti a sé ha ancora diverse stagioni da poter disputare ad alto livello, senza dimenticare l'esperienza accumulata anche in campo internazionale con la vittoria dell'Europa League di un anno fa.

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  • OCCHIO A RISSER

    Se però la linea guida dovesse cambiare, Risser diventerebbe una delle opzioni più 'calde' per la porta nerazzurra: giovanissimo e di enorme talento, sta mettendo in mostra tutte le sue doti nell'appassionante duello ai vertici della Ligue 1 tra il suo Lens e il PSG.

    I giallorossi sono a un solo punto di distanza dai parigini che, però, hanno disputato una partita in meno: distacco tutt'altro che impossibile da colmare, soprattutto se il Lens dovesse continuare a macinare risultati fino alla fine e gli avversari incapassero in qualche altro passo falso come più volte avvenuto finora.

    Considerati campionato e Coppa di Francia, Risser ha mantenuto la porta inviolata in undici delle trenta apparizioni totali, in cui ha subìto ventotto goal. Tutti numeri che hanno finito per attirare l'attenzione dell'Inter, allettata dalle relazioni positive ricevute dagli addetti allo scouting.

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