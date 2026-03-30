Chi è Robin Risser: idea dell'Inter per la porta, è l'alternativa a Vicario del Tottenham

Si prospetta un'estate di calciomercato particolarmente movimentata in casa Inter, dove uno dei ruoli a subire un deciso restyling sarà quello del portiere.
Il futuro di Sommer è più che mai incerto (potrebbe salutare alla scadenza del contratto o rinnovare per fare il secondo), Martinez sembra destinato a fare le valigie per sposare un progetto sportivo che possa vederlo protagonista.
Di recente il profilo di Vicario è stato accostato con forza al club nerazzurro, che non perde di vista anche altre soluzioni: una fa riferimento a Robin Risser, guardiano dei pali del Lens che tanto bene sta facendo in questa stagione di Ligue 1. A riportarlo è 'Calciomercato.com'.