Protagonista di una prima metà di stagione drammatica, la Fiorentina potrebbe essere tra le società più attive in sede di calciomercato.

Il club gigliato, che dovrebbe presto accogliere Fabio Paratici, ha proprio nella sessione di gennaio una delle più grandi speranze per ottenere una salvezza che si è fatta sempre più complicata di settimana in settimana.

La Fiorentina potrebbe infatti rinnovare profondamente una rosa che sin qui ha ampiamente deluso le aspettative e, tra i nomi che sono stati dati nei suoi radar, c’è anche quello di Mateo Silvetti.

Chi è e quali sono le caratteristiche del talento argentino accostato ai viola?