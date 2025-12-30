Pubblicità
Mateo Silvetti Inter MiamiGetty
Leonardo Gualano

Chi è Mateo Silvetti, il talento argentino esploso al fianco di Messi nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina ha messo nel suo mirino Mateo Silvetti: è stato tra i trascinatori dell’Inter Miami nell’ultimo campionato di MLS.

Protagonista di una prima metà di stagione drammatica, la Fiorentina potrebbe essere tra le società più attive in sede di calciomercato.

Il club gigliato, che dovrebbe presto accogliere Fabio Paratici, ha proprio nella sessione di gennaio una delle più grandi speranze per ottenere una salvezza che si è fatta sempre più complicata di settimana in settimana.

La Fiorentina potrebbe infatti rinnovare profondamente una rosa che sin qui ha ampiamente deluso le aspettative e, tra i nomi che sono stati dati nei suoi radar, c’è anche quello di Mateo Silvetti.

Chi è e quali sono le caratteristiche del talento argentino accostato ai viola?

  • SCUOLA NEWELL’S OLD BOYS

    Classe 2006, Mateo Silvetti è nato a Rosario ed è cresciuto calcisticamente nel Newell’s Old Boys, ovvero un club che può vantare uno dei migliori settori giovanili d’Argentina.

    Ha esordito giovanissimo in prima squadra nel luglio del 2024 e da allora ha collezionato 37 presenze complessive, accompagnate da 6 goal.

    Grazie ai suoi exploit si è guadagnato l’interesse di diversi club europei, anche molto importanti, tra i quali anche l’Inter, alla quale è stato accostato nel corso della sessione invernale di calciomercato del 2025.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    CRESCIUTO AL FIANCO DI MESSI

    Nell’agosto del 2025, nonostante l’interesse di tante società del Vecchio Continente, ad assicurarsi il cartellino di Silvetti è stata l’Inter Miami, che ha versato nelle casse del Newell’s poco meno di 5 milioni di euro per assicurarsi il suo cartellino.

    In MLS il talento argentino, complice anche la partecipazione ai Mondiali U20 vissuti da grande protagonista con l’Albiceleste (6 presenze e 3 goal), inizialmente fatica a trovare spazio, ma le cose per lui cambiano totalmente nella parte finale della stagione.

    Si riserva infatti un posto tra i grandi trascinatori dell’Inter Miami nei playoff, nei quali scende sempre in campo totalizzando 6 partite giocate con 2 goal e 2 assist, e che si chiuderanno con uno storico trionfo proprio della franchigia della Florida.

    Grazie alle sue prestazioni diventa, al fianco di Messi e Allende, uno dei perni del tridente offensivo disegnato da Mascherano, venendo preferito al più esperto Luis Suarez.

  • FBL-WC-U20-2025-ARG-MARAFP

    LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Esterno offensivo che può essere utilizzato sia a destra che a sinistra, Silvetti è un giocatore che fa della velocità, dell’esplosività e della bravura nel dribbling alcune delle sue armi migliori.

    Dotato di grande intelligenza tattica, è un elemento che gioca tanto per la squadra, garantendo molta corsa sull’out di competenza.

    Nell’ultimissima parte dell’ultima stagione di MLS, Mascherano l’ha utilizzato soprattutto in alto a sinistra, per dargli così l’occasione di rientrare sul suo piede preferito, ovvero il destro, e tentare la battuta a rete.

  • NEL MIRINO DELLA FIORENTINA

    Secondo quanto riportato da ‘Sky’, la Fiorentina ha individuato proprio in Silvetti uno dei suoi obiettivi principali in vista della sessione invernale di calciomercato.

    Il club gigliato è d’altronde alla ricerca di una tipologia di giocatore praticamente assente nella sua rosa: l’esterno offensivo.

    Silvetti, nel corso della sua prima stagione in MLS, ha già dimostrato di essere pronto al grande salto e chissà che non possa essere proprio lui uno degli elementi chiamati a rafforzare una squadra che, nella seconda parte di stagione, sarà chiamata a una vera e propria impresa per evitare la clamorosa retrocessione in Serie B.

