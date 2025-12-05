Getty Images
Chi è Kevin Hart, presentatore al sorteggio Mondiale: film e perché è stato scelto dalla FIFA
PER QUALI FILM È FAMOSO KEVIN HART?
Kevin Hart è uno degli attori comici più noti della sua generazione. Classe 1979, nativo di Philadelphia, è legato sopratutto a film commedia e demenziali, spesso grandi successi di pubblico capaci di incassare centinaia di milioni al box office.
Tra i film più noti a cui ha partecipato da protagonista, i due film sequel di Jumanji (presto arriverà anche il terzo capitolo), Duri si diventa con Will Ferrell e i due film con Ice Cube, Poliziotto in prova e Poliziotto ancora in prova.
Giovanissimo ha preso parte anche a Scary Movie 3 di David Zucker, mentre nel 2013 ha intepretato sè stesso in Facciamola Finita di Seth Rogen.
QUANTO È ALTO KEVIN HART?
L'altezza di Kevin Hart è spesso utilizzata come espediente comico in vari film di cui è protagonista: l'attore afro-americano, infatti, è alto 165 cm, il che lo rende uno degli interpreti maschili di Hollywood di più bassa statura.
"Negli ultimi 20 anni ho sempre usato la mia statura come battuta nei miei spettacoli" ha raccontato Kevin Hart. "Si tratta di parlare delle cose per le quali non devi avere paura che ridano di te. Sono abbastanza sicuro che le risate in risposta alle mie battute non siano perché ridono di me, come se fossi ridicolo".
"Stai ridendo della battuta e del momento. Sto regalando un momento divertente attraverso una storia che può anche essere condivisa da qualcuno, in cui ci si può immedesimare. E, cosa più importante, dico cose che molte persone non hanno il cuore di dire".
KEVIN HART E LA FIFA, PERCHÈ PROPRIO LUI?
In molti si sono domandati come mai Kevin Hart è stato scelto dalla FIFA per il sorteggio dei Mondiali. L'attore hollywoodiano non è un fan sfegatato del calcio (nonostante sembrerebbe apprezzarlo), ma è legato ad alcuni potenti mediatori che a loro volta hanno stretti rapporti con i vertici della FIFA.
Rispetto alla maggior parte degli attori presenti negli Stati Uniti, il noto comico e attore americano ha ad esempio ignorato le richieste di boicottaggio culturale contro l'Arabia Saudita, esibendosi a Riyadh. Nel frattempo, la FIFA ha assegnato alla nazione del Vicino Oriente la Coppa del Mondo del 2034.
GLI ALTRI PRESENTATORI
Insieme a Kevin Hart, il sorteggio Mondiale ha visto sul palcoscenico anche Danny Ramirez, anch'esso attore di Hollywood noto per i ruoli in Top Gun Maverick e Captain America Brave New World.
Oltre ai due attori, i sorteggi dei Mondiali 2026 hanno visto presente anche la nota modella Heidi Klum.
Tra gli ospiti del sorteggio anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il noto gruppo discomusic dei Village People.
