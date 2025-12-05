Chi è Kevin Hart, presentatore al sorteggio Mondiale: film e perché è stato scelto dalla FIFA

L'altezza di Kevin Hart è spesso utilizzata come espediente comico in vari film di cui è protagonista: l'attore afro-americano, infatti, è alto 165 cm, il che lo rende uno degli interpreti maschili di Hollywood di più bassa statura.

"Negli ultimi 20 anni ho sempre usato la mia statura come battuta nei miei spettacoli" ha raccontato Kevin Hart. "Si tratta di parlare delle cose per le quali non devi avere paura che ridano di te. Sono abbastanza sicuro che le risate in risposta alle mie battute non siano perché ridono di me, come se fossi ridicolo".

"Stai ridendo della battuta e del momento. Sto regalando un momento divertente attraverso una storia che può anche essere condivisa da qualcuno, in cui ci si può immedesimare. E, cosa più importante, dico cose che molte persone non hanno il cuore di dire".