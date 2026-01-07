Chi è il vice De Gea dopo la cessione di Martinelli: la gerarchia portieri alla Fiorentina

Considerando che David De Gea è il titolare indiscusso, oltre che uno dei leader della squadra, a contendersi il ruolo di suo vice saranno Christensen e Lezzerini.

Quest’ultimo ha iniziato la stagione con la Fiorentina ed è stato inserito nella lista UEFA. Qualora il club gigliato decidesse di non utilizzare uno dei tre slot a disposizione per modificare la rosa impegnata in Conference League, sarebbe dunque Lezzerini il vice De Gea almeno in ambito europeo.

Restano invece ancora non definite, almeno ufficialmente, le gerarchie in campionato. Christensen, reduce anche da un prestito alla Salernitana e acquistato nel 2023 per 6 milioni di euro per contendere il posto a Terracciano (che poi vinse il ballottaggio), garantisce un bagaglio di esperienza maggiore.

Lezzerini, tornato a Firenze in estate dopo otto anni per ricoprire il ruolo di terzo portiere, ha invece collezionato in carriera soltanto nove presenze in Serie A, tre delle quali proprio con la Fiorentina.

Il ballottaggio è dunque aperto, con il portiere danese che potrebbe partire in leggero vantaggio.