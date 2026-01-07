Chi è il vice De Gea dopo la cessione di Martinelli: la gerarchia portieri alla Fiorentina

Si attendeva solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella: Tommaso Martinelli è un nuovo giocatore della Sampdoria.
Il portiere cresciuto nella Fiorentina, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano, scende dunque in Serie B per fare esperienza e garantirsi lo spazio necessario per mostrare tutte le sue doti.
Un trasferimento importante, peraltro in una piazza molto prestigiosa, per un estremo difensore che molti considerano già pronto per vestire i panni di titolare.
A Firenze era ovviamente chiuso dall’intoccabile De Gea, ma la sua partenza avrà inevitabilmente un impatto sulle gerarchie dei portieri della Fiorentina.
Chi è ora il secondo portiere della compagine gigliata?