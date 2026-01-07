Pubblicità
MIX Christensen Lezzerini FiorentinaGetty
Leonardo Gualano

Chi è il vice De Gea dopo la cessione di Martinelli: la gerarchia portieri alla Fiorentina

Con il trasferimento di Martinelli alla Sampdoria, De Gea avrà ora un nuovo vice: le opzioni a disposizione di Vanoli.

Si attendeva solo l’ufficialità e adesso c’è anche quella: Tommaso Martinelli è un nuovo giocatore della Sampdoria.

Il portiere cresciuto nella Fiorentina, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano, scende dunque in Serie B per fare esperienza e garantirsi lo spazio necessario per mostrare tutte le sue doti.

Un trasferimento importante, peraltro in una piazza molto prestigiosa, per un estremo difensore che molti considerano già pronto per vestire i panni di titolare.

A Firenze era ovviamente chiuso dall’intoccabile De Gea, ma la sua partenza avrà inevitabilmente un impatto sulle gerarchie dei portieri della Fiorentina.

Chi è ora il secondo portiere della compagine gigliata?

  • MARTINELLI IN PRESTITO SECCO

    La Fiorentina crede molto in Martinelli e ha deciso di cederlo senza però perdere il controllo del suo cartellino.

    L’accordo con la Sampdoria è stato trovato sulla base di un prestito secco, come confermato anche dal club blucerchiato nella nota con cui ha annunciato l’arrivo del giovane portiere:

    “L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C.F. Fiorentina i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli (nato a Bagno a Ripoli, Firenze, il 6 gennaio 2006). Il portiere si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026”.

  • DUE PRESENZE IN QUESTA STAGIONE

    Entrato a far parte in pianta stabile della rosa della prima squadra della Fiorentina già nel 2023, Martinelli ha collezionato in totale quattro presenze in maglia viola, una delle quali in Serie A.

    Di queste, due sono arrivate nel corso di questa stagione ed entrambe in Conference League, nelle sfide perse contro Mainz e Losanna (tre i gol subiti).

    Martinelli era dunque il vice De Gea e con la sua partenza si libera un posto da secondo portiere nella rosa della Fiorentina.

  • IL RITORNO DI CHRISTENSEN

    A metà dicembre ha fatto ritorno alla Fiorentina Oliver Christensen.

    Il portiere danese ha vissuto la prima parte della stagione in Austria, dove ha totalizzato ventitré presenze complessive con lo Sturm Graz, affermandosi come titolare inamovibile.

    Christensen si è così aggiunto alla batteria dei portieri a disposizione di Paolo Vanoli, che comprende anche Luca Lezzerini.

  • LA GERARCHIA DEI PORTIERI ALLA FIORENTINA

    Considerando che David De Gea è il titolare indiscusso, oltre che uno dei leader della squadra, a contendersi il ruolo di suo vice saranno Christensen e Lezzerini.

    Quest’ultimo ha iniziato la stagione con la Fiorentina ed è stato inserito nella lista UEFA. Qualora il club gigliato decidesse di non utilizzare uno dei tre slot a disposizione per modificare la rosa impegnata in Conference League, sarebbe dunque Lezzerini il vice De Gea almeno in ambito europeo.

    Restano invece ancora non definite, almeno ufficialmente, le gerarchie in campionato. Christensen, reduce anche da un prestito alla Salernitana e acquistato nel 2023 per 6 milioni di euro per contendere il posto a Terracciano (che poi vinse il ballottaggio), garantisce un bagaglio di esperienza maggiore.

    Lezzerini, tornato a Firenze in estate dopo otto anni per ricoprire il ruolo di terzo portiere, ha invece collezionato in carriera soltanto nove presenze in Serie A, tre delle quali proprio con la Fiorentina.

    Il ballottaggio è dunque aperto, con il portiere danese che potrebbe partire in leggero vantaggio.

