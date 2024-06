George Ilenikhena: il talento accostato al Manchester United che vuole seguire le orme di Cristiano Ronaldo

Il giovane attaccante ha vissuto una stagione cruciale in Belgio, attirando l'attenzione della nuova proprietà dalle parti di Old Trafford.

“Cristiano Ronaldo è il miglior calciatore di tutti i tempi. Ispira gli altri ed è una brava persona anche fuori dal campo", ha detto George Ilenikhena in un'intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws a gennaio. "Guardo sempre i suoi video, quindi non dovrebbe sorprendere che il Manchester United sia il mio club preferito, no? Cristiano ha giocato lì, no?".

Per quanto riguarda le parole del diciassettenne, difficilmente avrebbero potuto essere più emblematiche. I commenti della stellina dell'Anversa sono coincise con l'acquisizione di INEOS dello United, che ha finalmente visto Sir Jim Ratcliffe prendere il controllo dei progetti calcistici dopo un lungo percorso caratterizzato da offerte. Il presidente di INEOS ha promesso di rivedere la politica legata ai trasferimenti dello United concentrandosi sullo sviluppo di giovani giocatori promettenti e, come previsto, Ilenikhena è ora uno dei nomi finiti nel loro radar in vista della finestra di mercato estiva.

Secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, i Red Devils stanno pensando di piombare sul giovane quando il mercato riaprirà, e secondo quanto riferito sarebbe già stato valutato almeno 20 milioni di euro.

Tuttavia, il fatto che Ilenikhena sia fan di Ronaldo non è ciò che ha convinto lo United. L'Anversa ha tra le mani un talento molto speciale, uno che sembra già in grado di fare il salto in uno dei club d'élite d'Europa...