Chi è Bourigeaud, il centrocampista del Rennes che ha segnato una tripletta al Milan

Benjamin Bourigeaud è cresciuto al Lens per esordire in Ligue 1 col Rennes: la sua carriera nel Nord della Francia fino alla tripletta a Maignan.

Tifa Lens ma gioca nel Rennes. E quella tra i due club, "le derby du Nord", è una delle rivalità più affascinanti. Già questo la dice lunga sulla tempra di Benjamin Bourigeaud, centrocampista 30enne dei rossoneri francesi che hanno battuto il Milan nel ritorno degli ottavi di Europa League.

Bourigeaud è stato protagonista assoluto del match con ben tre goal realizzati, la prima tripletta in carriera (due rigori), che però non è stata sufficiente per avanzare nel torneo: è stato solo un modo romantico per salutare il sogno europeo.

La partita contro il Milan ha rappresentato uno dei picchi della sua carriera, trascorsa ai massimi livelli che il Nord della Francia ha da offrire.