Pubblicità
Pubblicità
Andrej Kostic PartizanYouTube
Leonardo Gualano

Chi è Andrej Kostic, il gioiello montenegrino che il Milan ha messo nel suo mirino

Andrej Kostic potrebbe essere uno degli acquisti del Milan nel corso della sessione invernale di calciomercato: scopriamo di più sul talento del Partizan.

Pubblicità

Si chiama Andrej Kostic, è considerato uno dei migliori talenti del calcio balcanico e presto potrebbe vestire la prestigiosa maglia rossonera del Milan.

Negli ultimi giorni, infatti, hanno preso sempre più vigore le voci che vorrebbero il club meneghino vicino ad accogliere il giocatore che dalla scorsa estate milita in una grande del calcio serbo come il Partizan Belgrado.

Chi è Andrej Kostic e quali sono le sue caratteristiche tecniche e il suo ruolo?

  • UN CLASSE 2007

    Andrej Kostic è nato il 16 gennaio 2007 a Podgorica, in Montenegro, e proprio nella sua città natale ha mosso fin da giovanissimo i primi passi nel mondo del calcio.

    È cresciuto nel settore giovanile del Buducnost, uno dei più prolifici in assoluto del suo Paese e non solo, nel quale ha fatto una velocissima trafila.

    Nell’edizione 2024-2025 si è messo in mostra anche in Youth League, segnando all’esordio nell’andata in casa della Dinamo Tbilisi, per poi ripetersi nel match di ritorno, quando con una tripletta ha trascinato la sua compagine al secondo turno, dove poi è stata eliminata dal Trabzonspor.

    Nel frattempo ha iniziato a fare la spola con la prima squadra, con la quale aveva già debuttato nel massimo campionato montenegrino nel marzo dello stesso anno.

    Contribuisce alla conquista del titolo nazionale segnando quattro goal e mettendo a referto tre reti in appena 498’ di gioco, suddivisi in venti presenze.

    • Pubblicità

  • IL PASSAGGIO AL PARTIZAN BELGRADO

    L’exploit alla prima vera stagione tra i ‘grandi’ gli vale l’interesse del Partizan Belgrado, club serbo da sempre famoso per la sua bravura nel coltivare e lanciare talenti, che investe circa un milione di euro per il suo cartellino.

    Il suo impatto è clamoroso, visto che in Super Liga, dove segna subito all’esordio, trova la rete in sei delle prime otto giornate, pur venendo schierato in una sola occasione da titolare.

    Segna anche nei preliminari di Conference League sul campo dell’Hibernian e si ritaglia un posto da prima alternativa a Jovan Milosevic, altro grande talento del Partizan appena ventenne, che già fa parte del giro della Nazionale maggiore serba.

    In questa stagione Kostic ha sin qui segnato 8 reti in 528’ di campionato, distribuiti in 20 presenze (sta viaggiando a una media di un goal ogni 66’), 9 in 27 se si considerano tutte le competizioni.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NEL GIRO DELLA NAZIONALE MAGGIORE

    Andrej Kostic ha rappresentato il Montenegro con l’U15, U19, U21 ed ha già fatto il suo esordio in Nazionale maggiore.

    Al suo debutto con l’Under 21, avvenuto lo scorso 5 settembre 2025, ha segnato proprio contro l’Italia a La Spezia il goal del momentaneo vantaggio in una partita valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, poi vinta dagli Azzurrini per 2-1 grazie alle reti di Lipani e Koleosho.

    Lo scorso ottobre, in occasione di una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è arrivato l’esordio in Nazionale maggiore contro le Far Oer, entrando a 8’ dal triplice fischio finale.

    A farlo debuttare è una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mirko Vucinic, che gli concede 30’ di gioco anche nella successiva amichevole contro il Liechtenstein e lo convoca, ma senza schierarlo, anche per le gare di metà novembre contro Gibilterra e Croazia.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dotato di un ottimo fisico (è alto 1,88 m), è una punta centrale che, all’occorrenza, può essere schierato alto a sinistra, posizione da dove può accentrarsi per tentare la conclusione con il suo piede preferito, ovvero il destro.

    Kostic ha nel colpo di testa una delle sue armi migliori, ma è già molto abile anche spalle alla porta ed è un attaccante che cerca il dialogo con i compagni.

    Già strutturato e bravo a giocare sul filo del fuorigioco, vanta un’ottima confidenza con il goal.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NEL MIRINO DEL MILAN

    Come emerso negli ultimi giorni, Andrej Kostic è uno dei giocatori che il Milan ha messo nel suo mirino già in ottica gennaio.

    Il club rossonero potrebbe chiudere l’operazione sulla base di un trasferimento a titolo definitivo a fronte di un esborso di circa 5 milioni di euro.

    Ad attendere il talento montenegrino in Italia ci potrebbe essere prima una tappa intermedia con il Milan Futuro in Serie D, compagine che gli darebbe la possibilità di avere subito diversi minuti a disposizione per prendere confidenza con una realtà per lui nuova e mettersi in mostra in ottica promozione futura in prima squadra.

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0