Chi è Andreas Schjelderup, il talento del Benfica finito nel mirino della Roma

Talento della nuova generazione d’oro del calcio norvegese, con Mourinho sta trovando poco spazio in stagione: per la Roma potrebbe rappresentare un jolly importante.

Dopo essersi ritagliata un ruolo da grande protagonista in campionato, la Roma potrebbe ripetersi anche in sede di calciomercato.

La società giallorossa potrebbe essere tra le più attive in assoluto e, in particolare, nelle prossime settimane potrebbe lavorare alacremente soprattutto al fine di mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un reparto offensivo molto rinnovato.

L’attacco, infatti, sin qui si è rivelato essere il vero punto debole della compagine capitolina e, tra i vari nomi che sono stati dati nel mirino, c’è anche quello di Andreas Schjelderup.

Scopriamo qualcosa di più sul possibile obiettivo della Roma.

    TRA I GIOIELLI DEL CALCIO NORVEGESE

    Nato a Bodø il 1° giugno 2004, Andreas Schjelderup è uno dei membri di quella nuova generazione d’oro grazie alla quale la Norvegia è tornata ad assicurarsi una qualificazione ai Mondiali dopo 28 anni di attesa.

    Ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile della squadra della sua città, ovvero il Bodø/Glimt, ma è stato con il Nordsjaelland che si è imposto giovanissimo ad alti livelli.

    Dopo aver esordito nel calcio professionistico nel febbraio del 2021, nel giro di un paio di stagioni, scandite da 55 presenze e 17 goal, si impone al punto tale da meritarsi l’interesse del Benfica.

    Il club lusitano, nel gennaio del 2023, investe oltre dieci milioni di euro per assicurarsi un giocatore che intanto ha già rappresentato il suo Paese con le Nazionali U15, U16, U18 e U19 ed è la stella di prima grandezza dell’U21.

    Chiuso a Lisbona, dove fatica ad imporsi ma riesce ad esordire in Champions League contro l’Inter, nel settembre del 2023 Schjelderup fa ritorno al Nordsjaelland in prestito, dove torna ad essere grande protagonista.

  • L’AVVENTURA AL BENFICA

    Schjelderup ha fatto il suo ritorno al Benfica nell’ottobre del 2024, per ritagliarsi questa volta maggiore spazio.

    Non riesce ad imporsi come un vero e proprio titolare (è sostanzialmente l’alternativa ad Akturkoglu), ma trova in Bruno Lage un tecnico pronto a puntare su di lui e ad affidargli il ruolo di ‘dodicesimo uomo’, capace di spaccare le partite con il suo ingresso in campo.

    La fiducia gli viene confermata anche all’inizio di questa stagione, ma per lui le cose cambiano con l’arrivo sulla panchina del Benfica di José Mourinho.

    Lo Special One tende a vederlo meno, tanto da preferirgli a sinistra Sudakov o Prestianni, e per Schjelderup il minutaggio cala drasticamente.

    Sin qui, con la maglia del Benfica addosso, ha vinto un campionato, una Coppa di Lega e due Supercoppe del Portogallo e, in estate, ha recitato un ruolo decisivo nei preliminari di Champions League che poi hanno condotto le Aquile alla qualificazione nella massima competizione continentale per club.

    LE CARATTERISTICHE TECNICHE

    Dotato di grande tecnica e ottima velocità, Andreas Schjelderup fa della duttilità una delle sue armi migliori.

    Predilige infatti agire da esterno alto a sinistra per avere la possibilità di accentrarsi e tentare la conclusione con il suo piede preferito, ovvero il destro, ma può essere schierato anche sull’out opposto o da seconda punta.

    Nato mezzala, nel corso degli anni ha avanzato il suo raggio d’azione, ma proprio i trascorsi da centrocampista gli hanno permesso di sviluppare una grande visione di gioco che spesso si traduce in assist anche di splendida fattura.

    Un elemento offensivo completo, dunque, che forse non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità.

  • NEL MIRINO DELLA ROMA

    Secondo quanto riportato negli ultimi giorni in Portogallo da ‘A Bola’, la Roma non si è limitata a mettere Schjelderup nel suo mirino, ma ha anzi avviato una trattativa con il Benfica che sarebbe già in fase avanzata.

    Il club lusitano non vorrebbe perdere il controllo su un giocatore sul quale continua a credere molto, quindi l’operazione con i giallorossi potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito (che secondo la 'Gazzetta dello Sport' potrebbe essere accompagnata da un diritto di riscatto da circa 15 milioni).

    Il Benfica, proprio come la Roma, nel corso della sessione invernale di calciomercato proverà a ridisegnare parte del suo attacco, ma il fatto che Mourinho veda poco il talento norvegese potrebbe spingere il club a cercare una soluzione che consenta a Schjelderup di giocare con maggiore continuità e magari in un campionato competitivo come quello di Serie A.

