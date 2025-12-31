Chi è Andreas Schjelderup, il talento del Benfica finito nel mirino della Roma

Schjelderup ha fatto il suo ritorno al Benfica nell’ottobre del 2024, per ritagliarsi questa volta maggiore spazio.

Non riesce ad imporsi come un vero e proprio titolare (è sostanzialmente l’alternativa ad Akturkoglu), ma trova in Bruno Lage un tecnico pronto a puntare su di lui e ad affidargli il ruolo di ‘dodicesimo uomo’, capace di spaccare le partite con il suo ingresso in campo.

La fiducia gli viene confermata anche all’inizio di questa stagione, ma per lui le cose cambiano con l’arrivo sulla panchina del Benfica di José Mourinho.

Lo Special One tende a vederlo meno, tanto da preferirgli a sinistra Sudakov o Prestianni, e per Schjelderup il minutaggio cala drasticamente.

Sin qui, con la maglia del Benfica addosso, ha vinto un campionato, una Coppa di Lega e due Supercoppe del Portogallo e, in estate, ha recitato un ruolo decisivo nei preliminari di Champions League che poi hanno condotto le Aquile alla qualificazione nella massima competizione continentale per club.