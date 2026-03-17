Chelsea-PSG 0-3, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e Barcola show, Palmer delude, Sarr da incubo

Epilogo eloquente all'andata, superiorità schiacciante al ritorno.
Il PSG si prende i quarti di Champions con una prova di forza che - se possibile - spazza via la finale del Mondiale per Club persa in estate, surclassando il Chelsea anche allo Stamford Bridge con un 3-0 che non ammette repliche.
Sugli scudi nuovamente Khvicha Kvaratskhelia, stavolta partito titolare ed autore del goal del vantaggio - complice un clamoroso errore di Sarr - che spiana la strada al trionfo bis ai ragazzi di Luis Enrique, dominante in quel di Londra dopo il 5-2 del Parco dei Principi.
Rosenior ci capisce poco, i suoi big non si accendono e subisce lo show parigino, sugellato dal destro all'incrocio di Barcola e dall'acuto del nuovo entrato Mayulu nella ripresa.
L'orgoglio dei Blues sbatte contro Safonov, il cui talento va ancora limato ma dal potenziale oggettivamente interessante: Chelsea eliminato, PSG avanti in carrozza.