Chelsea-PSG 0-3, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e Barcola show, Palmer delude, Sarr da incubo

Barcola e Kvara divertono e si divertono (7,5) ad entrambi), Zaire-Emery moto perpetuo (7), Mayulu entra e cala il tris (7), Safonov (6,5) tra incertezze e parate di spessore.

VOTI PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Hakimi 6,5, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6 (66' Lucas Hernandez); Zaire-Emery 7, Vitinha 6,5, Joao Neves 6 (46' Mayulu 7); Barcola 7,5 (59' Doué 6), Dembelé 6 (66' Ramos sv), Kvaratskhelia 7,5 (73' Lee Kang-In sv). All. Luis Enrique.