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Claudio D'Amato

Chelsea-PSG 0-3, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia e Barcola show, Palmer delude, Sarr da incubo

Il PSG replica la prova di forza dell'andata, travolgendo il Chelsea anche a Stamford Bridge: di Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu i sigilli sull'approdo ai quarti.

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Epilogo eloquente all'andata, superiorità schiacciante al ritorno.

Il PSG si prende i quarti di Champions con una prova di forza che - se possibile - spazza via la finale del Mondiale per Club persa in estate, surclassando il Chelsea anche allo Stamford Bridge con un 3-0 che non ammette repliche.

Sugli scudi nuovamente Khvicha Kvaratskhelia, stavolta partito titolare ed autore del goal del vantaggio - complice un clamoroso errore di Sarr - che spiana la strada al trionfo bis ai ragazzi di Luis Enrique, dominante in quel di Londra dopo il 5-2 del Parco dei Principi.

Rosenior ci capisce poco, i suoi big non si accendono e subisce lo show parigino, sugellato dal destro all'incrocio di Barcola e dall'acuto del nuovo entrato Mayulu nella ripresa.

L'orgoglio dei Blues sbatte contro Safonov, il cui talento va ancora limato ma dal potenziale oggettivamente interessante: Chelsea eliminato, PSG avanti in carrozza.

  • PAGELLE CHELSEA

    Serata da incubo per Sarr (4,5), Palmer ed Enzo Fernandez deludono (5 e 5), Caicedo distratto in mediana (5), Pedro Neto sterile (5), Pedro Neto (6) ci prova senza fortuna.

    VOTI CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 5,5; Sarr 4,5 (46' Acheampong 6), Chalobah 5, Hato 5, Cucurella 5 (71' Adarabioyo sv); Andrey Santos 6, Caicedo 5; Palmer 5 (59' Garnacho 6), Enzo Fernandez 5 (59' Lavia 5,5), Pedro Neto 5; Joao Pedro 6 (59' Delap 6). All. Rosenior.

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  • PAGELLE PSG

    Barcola e Kvara divertono e si divertono (7,5) ad entrambi), Zaire-Emery moto perpetuo (7), Mayulu entra e cala il tris (7), Safonov (6,5) tra incertezze e parate di spessore.

    VOTI PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Hakimi 6,5, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6 (66' Lucas Hernandez); Zaire-Emery 7, Vitinha 6,5, Joao Neves 6 (46' Mayulu 7); Barcola 7,5 (59' Doué 6), Dembelé 6 (66' Ramos sv), Kvaratskhelia 7,5 (73' Lee Kang-In sv). All. Luis Enrique.

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  • TABELLINO CHELSEA-PSG

    CHELSEA-PSG 0-3

    Marcatori: 6' Kvaratskhelia, 15' Barcola, 62' Mayulu

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 5,5; Sarr 4,5 (46' Acheampong 6), Chalobah 5, Hato 5, Cucurella 5 (71' Adarabioyo sv); Andrey Santos 6, Caicedo 5; Palmer 5 (59' Garnacho 6), Enzo Fernandez 5 (59' Lavia 5,5), Pedro Neto 5; Joao Pedro 6 (59' Delap 6). All. Rosenior.

    PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Hakimi 6,5, Marquinhos 6, Pacho 6, Nuno Mendes 6 (66' Lucas Hernandez); Zaire-Emery 7, Vitinha 6,5, Joao Neves 6 (46' Mayulu 7); Barcola 7,5 (59' Doué 6), Dembelé 6 (66' Ramos sv), Kvaratskhelia 7,5 (73' Lee Kang-In sv). All. Luis Enrique.

    Arbitro: Vincic (Slovenia)

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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