AFP
Champions League: risultati e marcatori della 7ª giornata
KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE 1-4
Marcatori: 32' Stankovic (B), 38' Vanaken (B), 74' Vermant (B), 84' Mechele (B), 92' Sadybekov (K)
BODO GLIMT-MANCHESTER CITY
Ore 18:45
COPENAGHEN-NAPOLI
Ore 21
INTER-ARSENAL
Ore 21
OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN
Ore 21
REAL MADRID-MONACO
Ore 21
SPORTING-PSG
Ore 21
TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND
Ore 21
VILLARREAL-AJAX
Ore 21
GALATASARAY-ATLETICO MADRID
Mercoledì ore 18:45
QARABAG-EINTRACHT FRANCOFORTE
Mercoledì ore 18:45
ATALANTA-ATHLETIC BILBAO
Mercoledì ore 21
BAYERN-UNION SAINT-GILLOISE
Mercoledì ore 21
CHELSEA-PAFOS
Mercoledì ore 21
JUVENTUS-BENFICA
Mercoledì ore 21
MARSIGLIA-LIVERPOOL
Mercoledì ore 21
NEWCASTLE-PSV EINDHOVEN
Mercoledì ore 21
SLAVIA PRAGA-BARCELLONA
Mercoledì ore 21
