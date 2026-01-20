Pubblicità
SOCCER CL D7 KAIRAT ALMATY VS CLUB BRUGGEAFP
Claudio D'Amato

Champions League: risultati e marcatori della 7ª giornata

Balzo Playoff del Club Brugge, che travolge a domicilio il Kairat Almaty e resta in corsa per un approdo agli spareggi.

  • KAIRAT ALMATY-CLUB BRUGGE 1-4

    Marcatori: 32' Stankovic (B), 38' Vanaken (B), 74' Vermant (B), 84' Mechele (B), 92' Sadybekov (K)

  • BODO GLIMT-MANCHESTER CITY

    Ore 18:45

  • COPENAGHEN-NAPOLI

    Ore 21

  • INTER-ARSENAL

    Ore 21

  • OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN

    Ore 21

  • REAL MADRID-MONACO

    Ore 21

  • SPORTING-PSG

    Ore 21

  • TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND

    Ore 21

  • VILLARREAL-AJAX

    Ore 21

  • GALATASARAY-ATLETICO MADRID

    Mercoledì ore 18:45

  • QARABAG-EINTRACHT FRANCOFORTE

    Mercoledì ore 18:45

  • ATALANTA-ATHLETIC BILBAO

    Mercoledì ore 21

  • BAYERN-UNION SAINT-GILLOISE

    Mercoledì ore 21

  • CHELSEA-PAFOS

    Mercoledì ore 21

  • JUVENTUS-BENFICA

    Mercoledì ore 21

  • MARSIGLIA-LIVERPOOL

    Mercoledì ore 21

  • NEWCASTLE-PSV EINDHOVEN

    Mercoledì ore 21

  • SLAVIA PRAGA-BARCELLONA

    Mercoledì ore 21

