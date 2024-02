Champions League in chiaro: le partite trasmesse su Canale 5

Quali sono le partite trasmesse in chiaro, su Canale 5, nella Champions League 2023/2024: il programma completo delle gare in diretta su Mediaset.

La Champions League 2023/2024 è visibile su Sky, Amazon Prime e Mediaset.

Per vedere in diretta le sfide in esclusiva su Sky e Amazon Prime servirà un abbonamento alle piattaforma, mentre Mediaset garantisce la trasmissione in chiaro di una gara per turno.

A trasmettere le sfide in chiaro della Champions 23/24, per quanto riguarda Mediaset, sarà Canale 5. La miglior gara del martedì sarà visibile per tutti, in tv e streaming, dunque sintonizzandosi sul quinto canale, in tv, o accedendo a Mediaset Play tramite sito web, pc, tablet e cellulare.