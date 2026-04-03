Champions, ingaggio e scenario tattico: cosa serve per vedere Bernardo Silva alla Juventus

Come riporta ‘Tuttosport’, tra la Juventus e l’agente di Bernando Silva, Jorge Mendes, ci sono già stati dei contatti, con il club bianconero che lavora sottotraccia senza però aver ancora affondato il colpo: il tutto è rimandato a fine aprile. Ancora un mese per capire se tutte le condizioni necessarie per celebrare il matrimonio si saranno concretizzate o meno.