Champions, ingaggio e scenario tattico: cosa serve per vedere Bernardo Silva alla Juventus

Una stagione da concludere nel miglior modo possibile, con l’obiettivo quarto posto da non fallire per avere ancora più forza economica per progettare una Juventus ad alto livello già per la prossima stagione.
Perché per provare a costruire una rosa pronta fin da subito a competere per il vertice servono investimenti importanti anche su campioni già affermati e non solo su giovani dal grande potenziale. E Bernardo Silva entra di diritto nella categoria dei big, con l’aggiunta della voce “occasione a parametro zero”.
Ma quante possibilità ci sono di vedere il talento portoghese – che a giugno lascerà il Manchester City alla scadenza del contratto – alla Juventus nella prossima stagione? Tutti gli scenari.