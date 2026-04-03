Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bernardo Silva Manchester CityGetty Images
Nino Caracciolo

Champions, ingaggio e scenario tattico: cosa serve per vedere Bernardo Silva alla Juventus

Serie A
Juventus
B. Silva
Calciomercato

La Juventus continua a lavorare sottotraccia per provare a ingaggiare Bernardo Silva a parametro zero: ma ci sono delle condizioni necessarie affinché l’affare si concretizzi. Gli scenari.

Pubblicità

Una stagione da concludere nel miglior modo possibile, con l’obiettivo quarto posto da non fallire per avere ancora più forza economica per progettare una Juventus ad alto livello già per la prossima stagione.

Perché per provare a costruire una rosa pronta fin da subito a competere per il vertice servono investimenti importanti anche su campioni già affermati e non solo su giovani dal grande potenziale. E Bernardo Silva entra di diritto nella categoria dei big, con l’aggiunta della voce “occasione a parametro zero”.

Ma quante possibilità ci sono di vedere il talento portoghese – che a giugno lascerà il Manchester City alla scadenza del contratto – alla Juventus nella prossima stagione? Tutti gli scenari.

  • UN MESE PER DECIDERE

    Come riporta ‘Tuttosport’, tra la Juventus e l’agente di Bernando Silva, Jorge Mendes, ci sono già stati dei contatti, con il club bianconero che lavora sottotraccia senza però aver ancora affondato il colpo: il tutto è rimandato a fine aprile. Ancora un mese per capire se tutte le condizioni necessarie per celebrare il matrimonio si saranno concretizzate o meno.

    • Pubblicità

  • CHAMPIONS NECESSARIA

    Bernando Silva percepisce attualmente uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione e non sembra intenzionato ad andare sotto la soglia degli 8/9 milioni di euro nella sua nuova squadra. Per fare uno strappo alle nuove linee salariali che la Juventus si è imposta e provare quantomeno ad avvicinarsi elle richieste salariali del portoghese, la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta una condizione necessaria.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SCENARIO TATTICO

    Otre alla qualificazione in Champions, condizione che appare necessaria, per vedere Bernardo Silva alla Juventus ci sarà da tenere in considerazione anche uno scenario tattico. Con quale modulo giocherà Spalletti nella prossima stagione? Il portoghese ha sempre fatto della duttilità uno dei suoi punti di forza, ma è chiaro che se il tecnico bianconero dovesse confermare il 4-2-3-1 allo Bernardo Silva diventerebbe un tassello ideale per la nuova Juventus.

  • FUTURO ANCORA IN EUROPA?

    Il tempo che la Juventus e l’agente del calciatore si sono presi (un mese circa) servirà anche allo stesso Bernardo Silva per sciogliere le riserve sul suo futuro. Il classe 1994 non ha ancora deciso se rimanere in Europa e continuare così ad alto livello, o se preferire una proposta economicamente più ricca dalla MLS o dall’Arabia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Juventus crest
Juventus
JUV