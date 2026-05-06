Tutti si sono accorti dei 'cerotti' applicati alle orecchie dei giocatori del Bayern: così si evitano gli infortuni muscolari

Chi ha osservato gli allenamenti del Bayern Monaco tramite video o foto, potrebbe aver notato una sorta di nastro adesivo attaccato alle orecchie dei giocatori. Non si tratta di un modo per proteggere gli orecchini come qualcuno ha pensato, ma bensì un modo innotativo per prevenire infortuni prelevando piccole quantità di sangue dal lobo dell'orecchio di Kane e compagni.

Prima e durante gli allenamenti, infatti, ai giocatori del Bayern Monaco vengono posti questi 'cerotti' per misurare i livelli di lattato e creatina chinasi e, in questo modo, controllare in maniera continua lo stress fisico dei suoi calciatori.

La creatina chinasi, in particolare, è un enzima che viene analizzato come importante indicatore di danni al cuore e ai muscoli scheletrici. Qualora ci fosse un alto livello, lo staff medico e tecnico rimane in allerta per eventuali infortuni, così da reagire in tempo intervenendo con un allenamento particolare o un trattamento appropriato.

Il Bayern Monaco non ha inserito questi nastri color pelle in questa annata, ma bensì da diverse stagioni. La differenza è che in passato i test sul lattato hanno visto i mini-prelievi concentrarsi sulle dita dei calciatori bavaresi.







