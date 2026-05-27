Catania-Ascoli 2-1 e Brescia-Salernitana 2-0, passano Ascoli e Brescia: quando si gioca la doppia finale, data e orario

L’Ascoli e il Brescia e si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la Serie B nella finale playoff di Serie C 2025/2026.
I marchigiani hanno difeso il largo vantaggio conquistato all’andata contro il Catania, qualificandosi nonostante il KO per 2-1 al ‘Massimino’, mentre i lombardi hanno superato la Salernitana con un netto 2-0 al ‘Rigamonti’.
La doppia sfida decisiva si giocherà il 2 e il 7 giugno, con supplementari ed eventuali rigori previsti in caso di perfetta parità nel punteggio complessivo.