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Alessandro De Felice

Catania-Ascoli 2-1 e Brescia-Salernitana 2-0, passano Ascoli e Brescia: quando si gioca la doppia finale, data e orario

Serie C
Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
Ascoli Calcio 1898 FC
Union Brescia vs Salernitana
Union Brescia
Salernitana

Marchigiani avanti nonostante il KO al Massimino Catania, Brescia piega la Salernitana: finale il 2 e 7 giugno con andata al Rigamonti e ritorno al Del Duca.

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L’Ascoli e il Brescia e si contenderanno l’ultimo posto disponibile per la Serie B nella finale playoff di Serie C 2025/2026.

I marchigiani hanno difeso il largo vantaggio conquistato all’andata contro il Catania, qualificandosi nonostante il KO per 2-1 al ‘Massimino’, mentre i lombardi hanno superato la Salernitana con un netto 2-0 al ‘Rigamonti’.

La doppia sfida decisiva si giocherà il 2 e il 7 giugno, con supplementari ed eventuali rigori previsti in caso di perfetta parità nel punteggio complessivo.

  • ILLUSIONE CATANIA, OVISZACH CHIUDE I CONTI: ASCOLI IN FINALE

    L’Ascoli conquista l’ultimo atto dei playoff pur uscendo sconfitto dal “Massimino”, forte però del netto 4-0 ottenuto nella semifinale d’andata contro il Catania.

    La formazione allenata da Domenico Toscano ha provato a ribaltare il passivo accumulato nelle Marche e, al termine del primo tempo, il 2-0 aveva riacceso le speranze del pubblico etneo.

    Il sogno siciliano si è però infranto nella ripresa con il goal di Enrico Oviszach, autore della rete del definitivo 2-1 che ha costretto il Catania a dover segnare almeno altre tre reti negli ultimi minuti di gara.

    Dopo il gol ascolano il clima al “Massimino” si è fatto rovente: dagli spalti sono stati lanciati fumogeni e petardi che hanno costretto l’arbitro a sospendere temporaneamente la partita per circa sei minuti.

    Alla ripresa del gioco il confronto è proseguito regolarmente, mentre gran parte dello stadio ha iniziato a svuotarsi prima del triplice fischio.

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  • CRESPI TRASCINA IL BRESCIA: 2-0 ALLA SALERNITANA

    Nell’altra semifinale playoff il Brescia ha conquistato la qualificazione battendo 2-0 la Salernitana allo stadio ‘Rigamonti’, dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata che aveva lasciato il discorso completamente aperto.

    La squadra lombarda ha indirizzato subito il confronto grazie alla rete di Crespi in avvio di partita. Decisivo un errore della retroguardia campana, con Anastasio incapace di liberare l’area su un pallone pericoloso: l’azione si è conclusa con il vantaggio bresciano e con l’infortunio del portiere granata Antonio Donnarumma.

    Nel recupero è arrivato anche il raddoppio che ha chiuso definitivamente la contesa: Vido, servito perfettamente in area da Cisco, ha firmato il 2-0 che ha consegnato all’Union Brescia la qualificazione alla finalissima playoff.

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  • DATE E ORARI DELLA FINALE PLAYOFF DI SERIE C

    La finale playoff di Serie C si disputerà tra la prima settimana di giugno e decreterà l’ultima squadra promossa in Serie B 2026/2027.

    La gara d’andata è in programma martedì 2 giugno alle ore 21:15, mentre il ritorno si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18.

  • IL REGOLAMENTO DELLA FINALISSIMA

    A differenza dei precedenti turni playoff, la finale prevede tempi supplementari e calci di rigore nel caso in cui le due squadre chiudano le due partite con lo stesso numero complessivo di reti segnate.

    Sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, saranno i rigori a decidere la squadra promossa in Serie B.

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