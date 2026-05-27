Catania-Ascoli 2-1 e Brescia-Salernitana 2-0, passano Ascoli e Brescia: quando si gioca la doppia finale, data e orario

L’Ascoli conquista l’ultimo atto dei playoff pur uscendo sconfitto dal “Massimino”, forte però del netto 4-0 ottenuto nella semifinale d’andata contro il Catania.

La formazione allenata da Domenico Toscano ha provato a ribaltare il passivo accumulato nelle Marche e, al termine del primo tempo, il 2-0 aveva riacceso le speranze del pubblico etneo.

Il sogno siciliano si è però infranto nella ripresa con il goal di Enrico Oviszach, autore della rete del definitivo 2-1 che ha costretto il Catania a dover segnare almeno altre tre reti negli ultimi minuti di gara.

Dopo il gol ascolano il clima al “Massimino” si è fatto rovente: dagli spalti sono stati lanciati fumogeni e petardi che hanno costretto l’arbitro a sospendere temporaneamente la partita per circa sei minuti.

Alla ripresa del gioco il confronto è proseguito regolarmente, mentre gran parte dello stadio ha iniziato a svuotarsi prima del triplice fischio.