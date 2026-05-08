Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
Tchouameni(C)Getty Images
Leonardo Gualano

Caso Valverde-Tchouameni, le scuse del centrocampista francese: "Inaccettabile, dovremmo dare l'esemp

LaLiga
Real Madrid

Il centrocampista del Real Madrid chiude la vicenda che lo ha visto coinvolto con Valverde: "Accetto la sanzione del club".

Pubblicità

Quella ha avuto per protagonisti Federico Valverde e Aurelien Tchouameni è stata una vicenda che non ha solo scosso il mondo Real Madrid, ma che ha fatto parlare a livello planetario.

I due giocatori sono stati protagonisti di un durissimo alterco che si è tradotto in un infortunio alla testa riportato dall'uruguaiano (che sarà costretto per questo motivo a saltare l'imminente Clasico) e ad una netta presa di posizione da parte del club Blanco che ha deciso di punire pesantemente entrambi con una multa di 500mila euro.

Aurelien Tchouameni, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, è tornato sull'accaduto condannando il suo comportamento.

  • "UNA COSA INACCETTABILE"

    "Quello che è successo questa settimana in allenamento è inaccettabile. Lo dico pensando all'esempio che siamo chiamati a dare ai giovani sia in ambito calcistico che scolastico. A prescindere da chi abbia ragione o torto, dovremmo sempre cercare la soluzione più pacifica per risolvere un conflitto".

    • Pubblicità

  • "EPISODIO NON DEGNO DEL REAL MADRID"

    "Innanzitutto, mi dispiace per l'immagine che abbiamo dato del club. So che i tifosi, lo staff, i miei compagni di squadra e la dirigenza sono profondamente delusi da come è andata questa stagione. La frustrazione non può però giustificare tutto. Questi episodi possono accadere in qualsiasi spogliatoio, ma non sono degni del Real Madrid. Soprattutto considerando che è un club del quale si parla in tutto il mondo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "ACCETTO LA SANZIONE DEL CLUB"

    "Internet ama inventare le storie più assurde per generare clamore, quindi non credete a tutto ciò che si sente o alle false narrazioni. Comunque, ora non è il momento di stabilire chi ha fatto cosa, chi ha detto cosa, o chi aveva ragione o torto. Riconosco la sanzione del club e la accetto. Siamo ancora una famiglia e a volte ci sono dei disaccordi, ma dobbiamo sempre mettere gli obiettivi al di sopra di tutto. Mi sono scusato con il gruppo e voglio estendere le mie scuse anche a tutti i tifosi del Real Madrid".

LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA