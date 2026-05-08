Caso Valverde-Tchouameni, le scuse del centrocampista francese: "Inaccettabile, dovremmo dare l'esemp

Quella ha avuto per protagonisti Federico Valverde e Aurelien Tchouameni è stata una vicenda che non ha solo scosso il mondo Real Madrid, ma che ha fatto parlare a livello planetario.

I due giocatori sono stati protagonisti di un durissimo alterco che si è tradotto in un infortunio alla testa riportato dall'uruguaiano (che sarà costretto per questo motivo a saltare l'imminente Clasico) e ad una netta presa di posizione da parte del club Blanco che ha deciso di punire pesantemente entrambi con una multa di 500mila euro.

Aurelien Tchouameni, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, è tornato sull'accaduto condannando il suo comportamento.