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CarvajalGetty Images
Francesco Schirru

Carvajal non andrà al Mondiale: la decisione della Spagna è presa, assenza importante

Coppa del Mondo
D. Carvajal
Spagna

Dopo essere stato tra i trascinatori della Roja nell'ultimo Europeo conquistato, il giocatore del Real Madrid non prenderà parte all'imminente Coppa del Mondo 2026.

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Dani Carvajal si aggiunge alla lista dei giocatori che non parteciperà al Mondiale per mancata qualificazione, scelta tecnica o infortunio. Nel caso dell'esterno spagnolo sono proprio i problemi fisici ad aver causato il taglio dalla lista dei pre-convocati della Spagna, che De La Fuente ha comunicato alla FIFA in queste ultime ore.

Qualche giorno fa, come riporta Marca, De La Fuente, ct della Roja, aveva telefonato a Carvajal, a questo punto per comunicare al giocatore di Real Madrid il suo mancato inserimento nella pre-lista di convocati da 55 giocatori, in cui sono presenti tre compagni del Real Madrid e ben nove del Barcellona.

Huijsen, Fran García e Gonzalo García sono stati scelti dal ct per questa prima lista, che dovrà essere ridotta drasticamente a 26. I blaugrana scelti, almeno per ora, sono invece Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, Fermín, Gavi, Ferran e Yamal. Non sono pochi i nomi a sorpresa di De La Fuente, considerando che sognano un posto al Mondiale anche giocatori come Leo Román (Mallorca); Víctor Gómez (Braga) e Toni Martínez (Alavés).

  • LA SCELTA SU CARVAJAL

    Carvajal ha avuto una stagione complicatissima, per un infortunio al ginocchio prima e un problema al piede con cui fa ancora i conti.

    Lo spagnolo ha giocato solamente venti partite in stagione, passando larga parte dei match in cui è stato convocato in panchina.

    Nel 2026, di fatto, Carvajal è sceso in campo per sole sette partite della Liga e soprattutto 29 minuti totali in quattro match della Champions League.

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  • CARVAJAL CON LA SPAGNA

    De La Fuente ha sempre considerato Carvajal uno degli imprescindibili, ma gli infortuni del 2025/2026 hanno abbattuto il suo status di titolarissimo.

    Negli ultimi anni Carvajal ha vinto sia la Nations League che l'Europeo giocando dal primo minuto, ma quando De La Fuente ha dovuto prendere una decisione ha preferito puntare su elementi che hanno avuto modo di giocare l'intera annata (o quasi), potendo dare maggiori rassicurazioni in vista dell'imminente Mondiale centro-nord americano in cui la Spagna risulta essere tra le favorite al pari di Argentina e Francia.

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