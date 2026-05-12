Carvajal non andrà al Mondiale: la decisione della Spagna è presa, assenza importante

Dani Carvajal si aggiunge alla lista dei giocatori che non parteciperà al Mondiale per mancata qualificazione, scelta tecnica o infortunio. Nel caso dell'esterno spagnolo sono proprio i problemi fisici ad aver causato il taglio dalla lista dei pre-convocati della Spagna, che De La Fuente ha comunicato alla FIFA in queste ultime ore.

Qualche giorno fa, come riporta Marca, De La Fuente, ct della Roja, aveva telefonato a Carvajal, a questo punto per comunicare al giocatore di Real Madrid il suo mancato inserimento nella pre-lista di convocati da 55 giocatori, in cui sono presenti tre compagni del Real Madrid e ben nove del Barcellona.

Huijsen, Fran García e Gonzalo García sono stati scelti dal ct per questa prima lista, che dovrà essere ridotta drasticamente a 26. I blaugrana scelti, almeno per ora, sono invece Joan García, Eric García, Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, Fermín, Gavi, Ferran e Yamal. Non sono pochi i nomi a sorpresa di De La Fuente, considerando che sognano un posto al Mondiale anche giocatori come Leo Román (Mallorca); Víctor Gómez (Braga) e Toni Martínez (Alavés).