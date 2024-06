Carrarese-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo stadio dei Marmi si assegna la quarta promozione in Serie B: la Carrarese e il Vicenza ripartono dallo 0-0 dell’andata.

L’atto finale della Serie C NOW 2024/25 è arrivato. Allo stadio dei Marmi va in scena la finale dei playoff di ritorno fra Carrarese e Vicenza.

Gialloblu e biancorossi si giocheranno la quarta e ultima promozione in Serie B, ripartendo dallo 0-0 maturato al Menti mercoledì sera.

Vicenza che arriva all’apputamento senza Golemic (confermata la squalifica) e Ronaldo, che nella gara d’andata ha riportato la rottura del legamento crociato.

Chance storica per la Carrarese: i marmiferi mancano dalla Serie B dal 1948.

In caso di partita al novantesimo, visto il risultato dell’andata, ci saranno supplementare ed eventualmente calci di rigore.

