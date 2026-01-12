Pubblicità
Nino Caracciolo

Capocannoniere ma a secco contro le big: il cammino comune di Lautaro Martinez e dell’Inter

Nonostante i 10 goal realizzati in campionato, Lautaro Martinez è ancora a secco contro Milan, Napoli e Juventus: un cammino comune con i risultati dell’Inter. Cosa dicono i numeri.

Leader, capitano e trascinatore: ma a secco contro le big. Il paradosso di Lautaro Martinez va di pari passo con il cammino stagionale dell’Inter, in crisi di risultati contro le grandi del nostro campionato.

Nella sfida Scudetto di San Siro contro il Napoli, Lautaro Martinez è rimasto in campo fino all’88’ ma non è riuscito a iscrivere il proprio nome nel registro dei marcatori: una costante in questa stagione e non solo.

Nonostante sia il capocannoniere del campionato con 10 goal realizzati, l’argentino fatica a incidere nei big match: un dato che sta avendo ripercussioni su tutta la squadra.

  • MAI A SEGNO IN STAGIONE CONTRO LE BIG

    Lautaro Martinez è uno dei trascinatori dell’Inter: se i nerazzurri sono primi in classifica con 43 punti è anche grazie ai 10 goal realizzati dall’argentino (attuale capocannoniere della Serie A), che ha fornito anche quattro assist vincenti ai compagni in campionato. Un fattore.

  • L’ULTIMO GOAL UN ANNO FA IN SUPERCOPPA

    Una crisi di goal contro tre delle grandi del nostro calcio che dura ormai da tempo. L’ultimo goal di Lautaro Martinez contro Napoli, Milan e Juventus risale a oltre un anno fa, il 6 gennaio 2025 nella finale di Supercoppa Italiana vinta poi dai rossoneri per 3-2.

  • IN CAMPIONATO BISOGNA ANDARE AL 2023

    Per trovare un goal di Lautaro Martinez in campionato contro Milan e Juventus bisogna riavvolgere il nastro alla stagione 2023/2024. In quell’annata furono 2 i goal nel realizzati nel derby del 16 settembre 2023, uno invece il goal messo a segno contro la Juventus nella sfida del 26 novembre 2023.

    Per trovare invece l’ultima rete realizzata Lautaro contro il Napoli bisogna andare invece alla Serie A 2021/2022, quando l’argentino realizzò l’ultimo goal nel successo per 3-2: era il 21 novembre 2021.

  • CAMMINO COMUNE

    La sensazione che è le difficoltà dell’Inter di imporsi negli scontri diretti (non vince da 14 gare contro Napoli, Milan e Juventus) vada di pari passo con l’astinenza di goal di Lautaro Martinez contro le big. I numeri confermano questo cammino comune: una marcia da provare a invertire il prima possibile.

