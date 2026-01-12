Capocannoniere ma a secco contro le big: il cammino comune di Lautaro Martinez e dell’Inter

Leader, capitano e trascinatore: ma a secco contro le big. Il paradosso di Lautaro Martinez va di pari passo con il cammino stagionale dell’Inter, in crisi di risultati contro le grandi del nostro campionato.

Nella sfida Scudetto di San Siro contro il Napoli, Lautaro Martinez è rimasto in campo fino all’88’ ma non è riuscito a iscrivere il proprio nome nel registro dei marcatori: una costante in questa stagione e non solo.

Nonostante sia il capocannoniere del campionato con 10 goal realizzati, l’argentino fatica a incidere nei big match: un dato che sta avendo ripercussioni su tutta la squadra.