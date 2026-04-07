A livello sportivo, quello che è successo in Bosnia-Italia, è a tutti gli effetti un dramma. Terzo Mondiale al quale non partecipiamo, rispetto al passato nel torneo che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico (in programma dall'11 giugno al 19 luglio) le nazionali qualificate sono 48. E l'Italia non ci sarà. Dopo il 2018 e il 2022 dobbiamo mettere una croce anche sul 2026. Proprio come quella sera, quando nel post partita il ct Rino Gattuso si è scusato con un Paese intero, e l'ha fatto con gli occhi lucidi. Prima di trovare un accordo con sulla risoluzione consensuale del contratto nei giorni successivi e lasciare l'incarico.
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Capello sul nuovo ct della Nazionale: "Lo ripeto, per me Mancini è squalificato"
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LE PAROLE DI CAPELLO
Dopo le parole di Antonio Conte che nella conferenza stampa di ieri, post Napoli-Milan (partita finita 1-0 al Maradona con un gol di Politano), alcuni ex allenatori hanno espresso il loro parere su chi, secondo loro, dovrebbe essere scelto come nuovo ct per il post Gattuso. Tra questi c'è anche Fabio Capello, che intervenuto ai microfoni di Adkronos ha parlato così: "Quella di Conte è una buona candidatura. Non so se il casting sia chiuso, ma Allegri si è tirato fuori e per me, l'ho detto e lo ripeto, Mancini è squalificato. Conte si è offerto, a me sembra una buona idea".